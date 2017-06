Orașul de pe malurile Tazlăului Sărat a fost în mare forfotă joi, 8 iunie, odată cu sosirea în zonă a celui de-al doilea om din stat, Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului României.

Tăriceanu nu a venit întâmplător la Moinești, vizita politicianului fiind strâns legată de alegerile care vor avea loc duminică, atunci când moineștenii își vor alege noul primar. Călin Popescu Tăriceanu susține la aceste alegeri pe candidatul Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (A.L.D.E.) pe Valentin Vieru, nimeni altul decât actualul primar interimar și fost viceprimar în ultimele două mandate când la cârma municipiului Moinești s-a aflat Viorel Ilie, care în momentul de față este senator și Ministrul pentru Relațiile cu Parlamentul.

Delegația condusă de Călin Popescu Tăriceanu a sosit în Moinești puțin după ora 11.00 și a fost întâmpinată la Primărie chiar de Valentin Vieru. Vizita la Primăria Moinești a constat într-o întâlnire cu consilerii locali și cu alți funcționari din Primărie, întrevederea fiind una de informare privind proiectele municipiului, planuri care au fost prezentate de Viorel Ilie și de Valentin Vieru.

După această întâlnire, delegația a mers în vizită la doi agenți economici din municipiul Moinești, o fabrică de încălțăminte, respectiv una de confecții. Valentin Vieru și Călin Popescu Tăriceanu au primit informații despre mersul afacerilor chiar de la administratorii firmelor respective și chiar au relaționat cu angajații. La ieșirea de la una din firme, cei doi au stat de vorbă și au făcut poze cu trecătorii.

Programul vizitei la Moinești a continuat cu o întâlnire cu Biroul Politic A.L.D.E., membrii echipei de campanie, primarii și viceprimarii A.L.D.E. din județ, după care a avut loc o întâlnire publică la Centrul Cultural LIRA unde au venit sute de moineșteni, susținători și simpatizanți ai primarului interimar Valentin Vieru.

„Sunt onorat că am avut musafiri de seamă la Moiniești, pe președintele Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu, pe Ministrul de la Relații cu Parlamentul, fostul primar al Moineștiului, Viorel Ilie, cărora le mulțumesc pentru vizită și suport. Eu îmi doresc ca la Primăria Moinești să fie continuitate, așa cum s-a întâmplat și din luna ianuarie când am preluat funcția de primar interimar, când nu s-a impus un proces de predare-primire. Același lucru îmi doresc și după ziua de duminică, cănd voi continua proiectele începute în perioada cât am fost viceprimar, împreună cu fostul primar, Viorel Ilie, și îmi doresc mai multe proiecte pe infrastructură, educație, sănătate, turism și tot ceea ce înseamnă bunăstare pentru oraș și pentru moineșteni.”

„După două mandate de succes în care primarul Viorel Ilie a reușit să transforme orașul, să-l modernizeze, să-l adapteze nevoilor zilelor noastre și a fost secondat de Valentin Vieru, un viceprimar care a putut alături de Viorel Ilie să cunoască toate dificultățile administrației locale, dar să și învețe, iată că acum este rândul lui Valentin Vieru să candideze și să-și fructifice experiența pe care a câștigat-o pe timpul cât a fost viceprimar. Eu apreciez că pentru o primărie experiența în administrație și cunoașterea acesteia, a modului cum funcționează instituțiile publice, a modului în care gestionezi relația municipalitate-cetățean, reprezintă un atu extrem de important față de ceilalți candidați, care nu ar face altceva decât să învețe ce trebuie să facă. Așadar, cred că este cea mai bună carte de vizită pe care o are Valentin Vieru, și așa cum am avut încredere să îl susțin pe Viorel Ilie să candideze la Parlament și chiar să ajungă membru al Guvernului Românie, așa am la fel de multă încredere și în Valentin Vieru că va putea să facă față tuturor dificultăților constrângerilor. Ceea ce mă bucură foarte mult este faptul că văd că Valentin Vieru are o viziune de dezvoltare pentru viitor, care să asigure pentru cetățeni o calitate a vieții cât mai bune.”

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului României și al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (A.L.D.E.)