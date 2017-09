Timp de trei zile (1-3 septembrie), în Piaţa “Tricolorului” din Bacău, a avut loc, în prezenţa a mii de băcăuani, Festivalul teatrului şi filmului armenesc “Hayastan”, manifestare aflată la a cincea ediţie. Toate activităţile a făcut parte din proiectul BACĂU – Capitala tineretului din România ”Colorează-ţi generaţia”, cultura și tradițiile minorităţii armene fiind prezentate într-o manieră atractivă, modernă, unică, creând un nou concept de producție culturală, care a avut drept menire deschiderea de noi punți de colaborare și comuniune, între minoritatea armeană și cetățenii majoritari. În piaţeta din faţa Casei de Cultură au fost amenajate mai multe standuri de prezentare a culturii armeneşti, invitaţi fiind artişti şi creatori populari din mai multe oraşe în care trăiesc armeni, Dumbrăveni, Constanţa, Cluj, Baia Mare, Botoşani, Iaşi, Bucureşti, Piteşti şi Roman. De asemenea, în acelaşi spaţiu au fost organizate expoziţii de fotografie, cu imagini extraordinare din diferite locuri istorice ale Armeniei, standuri de carte cu producţii ale Editurii „Ararat”, au fost expuse fotografii şi texte cu mari personalităţi ale culturii armene din întreaga lume. “Ne-am gândit să oferim băcăuanilor trei zile de sărbătoare, de teatru, film şi muzică, de voie bună. Am invitat artişti şi formaţii cunoscute ale comunităţii armeneşti din România, pe care le veţi urmări în aceste trei zile. Pentru prima dată, la festivalul nostru va fi reînviată tradiţia sărbătorii tradiţionale a “Vartavarului”, iubit mai ales de tineri, cunoscut ca «bătaia cu apă». Urez tuturor să fiţi alături de noi şi să ne bucurăm împreună”, a spus Vasile Agop, preşedinte al Sucursalei Bacău a Uniunii Armenilor. În fiecare seară, au fost prezentate piese de teatru şi filme de scurt şi lung metraj, cel mai urmărit şi care a impresionat publicul a fost “Promisiunea”, o peliculă care a adus în faţa spectatorilor genocidul armenilor de la începutul sec. XX., în care şi-au găsit sfârşitul peste două milioane de armeni. În seara celei de-a doua zi de festival, pe scenă a evoluat cunoscuta intepretă de muzică uşoară Corina Chiriac, care a surprins publicul cu o mărturisire, care i-a adus ropote de aplauze: „Vă întrebaţi ce caut eu la un festival al armenilor, eu, dragii mei, sunt armeancă, mama mea este armeancă, vă spun că este, deoarece mama este mereu cu noi, ne ocroteşte oriunde ar fi, este cea mai iubită fiinţă din această lume. Sunt mândră că sunt armeancă, în acelaşi timp sunt la fel de mândră că sunt româncă, de aceea, în această seară, vă voi oferi un program de muzică românească, şlagăre din primii ani ai carierei mele, melodii mai vechi sau mai noi, pe care le vom cânta împreună”, a spus Corina Chiriac. La finalul concertului artista a interpretat şi o melodie în limba armeană. Festivalul s-a încheiat aşa cum a început, cu teatru pentru copii, cu dansuri armeneşti, cu teatru. Să mai spunem că festivalul a fost prezentat, într-o manieră elegantă, cu aplomb şi inteligenţă de actorul, regizorul şi scenaristul de origine armeană, Florin Kevorkian. 0 SHARES Share Tweet

