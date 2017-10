Două sute de vârstnici din Bacău, Buhuși și localitățile învecinate vor beneficia de „Butonul care salvează vieți”, un proiect care va fi derulat în județul Bacău. E vorba despre un serviciu inovator de teleasistență și telemonitorizare medicală care va fi asigurat de Fundația de Sprijin Comunitar și Fundația Vodafone, în parteneriat. Cei două sute de bătrâni, care suferă de boli ce le limitează libertatea de mișcare sau le pun în pericol viața, vor primi un dispozitiv mobil care constă într-o brățară de tip ceas, rezistentă la apă, dotată cu un buton de panică. Bolnavii vor putea apela la suportul centrului de comandă fie prin telefon, fie apăsând butonul de panică, în caz de urgență. În centrul de comandă, funcțional 24 de ore, șapte zile pe săptămână, va fi permanent disponibil un dispecer specializat ca asistent medical calificat. În funcție de gravitatea situației, dispecerul va iniția un protocol medical special în care vor fi indicate acțiunile necesare, cum ar fi automedicația, deplasarea la domiciliul pacientului a unui asistent medical al FSC sau solicitarea serviciului de ambulanță. „În activitatea de îngrijire și asistență medicală la domiciliu, ne-am confruntat cu nenumărate cazuri în care o comunicare mai bună și mai rapidă cu beneficiarul, în special în cazul persoanelor greu deplasabile sau imobilizate, ar fi dus la o intervenție mai promptă a echipelor de asistență și implicit la evitarea unor complicații sau a unor situații dramatice. Acest proiect pilot va îmbunătăți semnificativ comunicarea cu beneficiarii și eficiența intervenției echipelor noastre de asistență medicală la domiciliu,” declară Gabriela Achihăi, președintele FSC. „Ne bucurăm să sprijinim acest proiect inovator, prin care persoanele în vârstă, afectate de un grad sporit de imobilitate din cauza unor afecțiuni cu risc major, sau a vârstei înaintate, vor beneficia de suport vital în monitorizarea și gestionarea problemelor de sănătate. Conceptul «Butonul care salvează vieți» introduce, ca noutate, componenta de teleasistență și telemonitorizare, care permite folosirea avantajelor oferite de tehnologia modernă pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, iar în multe situații chiar pentru salvarea lor”, declară Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România. Serviciul de teleasistență și telemonitorizare va fi integrat cu un pachet complex de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor în vârstă, constând în asistență medicală și îngrijire la domiciliu, care să contribuie în mod direct la o viață mai bună pentru beneficiarii vârstnici din proiect. 0 SHARES Share Tweet loading...

