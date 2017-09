Ca niște ghizi autentici, dr. Mouhannad Toron, managerul spitalului buhușean, și ing. Constantin Poiană, manager de calitate, m-au invitat să vizitez blocul operator. Vizita m-a făcut să simt că această instituție sfidează cotidian provincialismul, propunând mereu standarde de calitate invidiate de multe spitale din țară. Blocul operator-chirurgie este compus din trei săli de operație (septice/aseptice), salon preoperator, salon postoperator, grupuri sanitare pentru pacienți și personal, duș pentru medici, circuite pentru pacienți/personal, magazie de materiale sterile, magazie de materiale nesterile. Nu mai fusese reabilitat/renovat de zeci de ani. Gresia și faianța, de pildă, erau martore ale istoriei existenței spitalului; din anul 1970… La sfârșitul anului trecut a fost formulată clar (și) exigența renovării acestui bloc operator. Au fost schimbate ușile și geamurile (care erau din lemn) cu tâmplărie tip p.v.c., zugrăvelile au fost efectuate cu var cu ioni de argint. „Ghidul” Mouhannad Toron, indicându-mi varii elemente, aruncă accente peste ceea ce bănuiește că nu pricep: „Tarket antibacterian pe pavimente, tapet antibacterian pe pereți, au fost achiziționate lămpi scialitice cu două cupole/halogen și cu o cupolă/led, o lampă pentru sterilizarea aerului cu ultraviolete…” Au fost refăcute spațiile adiacente, saloanele de pre- și postoperator, magaziile de materiale septice/aseptice, grupurile sanitare, căile de acces… S-a renunțat și la producerea apei sterile în stilul clasic. Acum, pentru toate sălile de operație există lavoare unde apa sterilă se produce instantaneu, cu ajutorul filtrelor speciale. „Și toate acestea, cu excepția lămpilor scialitice, cumpărate din resurse ale Consiliului Local, au fost realizate cu efortul bugetului propriu, cheltuielile fiind minime în raport cu ambiția asumată și rezultatul obținut”, spune ing. Constantin Poiană. Totul inspiră calitate, civilizație autentică, respect pentru pacient și faptul că nevoia de a armoniza statutul spitalului cu standardele unui mediu performant face parte din gena managementului acestei instituții. „Vom continua acest proces de adaptare (și) a blocului operator la exigențele standardelor actuale. Deja, preocupările care vizează și înlocuirea aparaturii/instrumentarului sunt avansate. Va fi totul nou și performant”, mai spune dr. Mouhannad Toron. Întreb: „Ați inaugurat… festiv blocul operator? Cam așa se procedează…” Interlocutorul zâmbește: „Am inaugurat, desigur, dar numai cu pacienții și bisturiul. Pacienții sunt evaluatorii noștri cei mai buni. Satisfacția unui pacient face mai mult decât toate panglicile inaugurale tăiate”. 0 SHARES Share Tweet

