– DSP spune că apa din rețeaua publică are concentrație prea mare de nitrați şi de aceea se interzice folosirea ei pentru alimentaţia copiilor cu vârste de până la 3 ani, a gravidelor sau a femeilor care alăptează Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a postat pe site-ul instituţiei un comunicat de informare a populaţiei din oraşul Buhuşi în care se arată că apa din reţeaua publică nu este bună de consum pentru anumite categorii de persoane, din cauza cantităţii de nitrat pe care o conţine. Autorizaţia sanitară pentru sistemul centralizat de apă din Buhuşi a fost emisă cu o derogare de trei ani, pentru parametrul nitrat. „Valoarea parametrului nitrat prezintă creşteri faţă de concentraţia admisă (CMA= 50mg/l, valoarea maximă determinată = 65mg/l). În aceste condiţii se interzice utilizarea apei pentru alimentaţia copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani, femeilor însărcinate şi celor care alăptează. Aceştia vor consuma apă din surse verificate sanitar cu o valoare corespunzătoare pentru parametrul nitrat. Se impun restricţii şi la persoanele diagnosticate cu boli cronice invalidante”, se arată în comunicatul DSP Bacău. Oficialii acestei instituţii mai spun şi că medicii din localitate vor trebui să recomande alimentaţia la sân a sugarilor, iar pentru celelalte categorii vizate se recomandă folosirea de apă îmbuteliată sau din surse autorizate sanitar. De asemenea, se mai precizează şi că SC CRAB SA (Compania Regională de Apă Bacău), în colaborare cu autoritatea locală, va duce la îndeplinire programul şi calendarul de conformare anexat autorizaţiei privind realizarea lucrărilor angajate. Se va amplasa o stație specială Primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia spune: „ADIB, prin CRAB Bacău care gestionează calitatea apei potabile și livrarea ei în Buhuși, au inițiat un proiect, cu un orizont de implementare de vreo trei ani, prin care vor amplasa o stație de denitrificare. Noi am anunțat populația/instituțiile din perspectiva noului semnal al DSP. Vor reînnoi, de pildă, mijloacele de avertizare amplasate lângă izvoarele orașului, prin care reamintim faptul că apa nu poate fi consumată, din cauza concentrației știute de nitrați, de către copiii cu vârste sub 3 ani și femeile însărcinate. De precizat însă că, din punct de vedere microbiologic, apa este foarte bună”. Problema este veche. Este de pomină faptul, că într-o plenară orășenească a partidului comunist, directorul unei instituții care monitoriza calitatea apei a ,,raportat” că apa potabilă din Buhuși este foarte bună. După ședință, raportorul a fost văzut cu două stelaje de apă ,,Borsec”. Întrebat despre ce este vorba, a răspuns: ,,Bă, voi sunteți nebuni? Apa din… ședință este una, cea pe care o beau eu acasă este alta!” Circulă prin Buhuși și o ,,legendă” neconfirmată oficial. În zona Poiana Morii, unde sunt amenajate puțurile de captare pentru alimentarea orașului cu apă, ar fi existat cândva o fermă de animale care a lăsat urmări în sol, subsol. Atunci când este secetă, concentrarea nitraților din apă crește… Tot neoficial, specialiști ai domeniului ne-au spus că instalațiile de aducțiune ale apei potabile fiind foarte vechi, este posibil ca ele să fie infectate din perspectiva prezenței nitraților. (Geta Panaite, Ion Fercu) „Din analizele efectuate, doar cinci surse se încadrează în limitele admisibile la parametrul nitrați, respectiv: Izvorul Verești, Izvor Mănăstirea Runc, Izvor captat str. Aleea Școlii, Izvor parcare Costișa, Izvor captat Școala nr.3. La aceste surse au fost depășiri la parametri bacteriologici, dar au fost efectuate lucrări de curățare și dezinfectare în vederea potabilizării. Au fost făcute informări la cabinetele medicale individuale, astfel încât medicii de familie să atenționeze gravidele, mamele cu copii mici și persoanele cu boli cronice asupra interdicției de a consuma apă din aceste surse.”

