…bucuria nebunilor

In vreme ce politica europeana este sfâsiata intre tendintele hegemonice ale Germaniei si dorinta SUA de a-si mentine controlul prin intermediari asupra UE, România s-a transformat in câmp de lupta intre serviciile secrete.

Ca de obicei, nu avem la butoane oameni cu viziune, care sa actioneze in interesul natiunii. România e ca un cargo in deriva, care se indreapta spre un uragan in vreme ce capitanul si ofiterii se ciondanesc cu echipajul daca sa ocoleasca furtuna prin dreapta sau prin stânga.

Situatia este cât se poate de critica: lumea se afla in fata unei provocari majore iar noi ne razboim prin subterane altoindu-ne cu secrete de alcov, povesti despre spagi infime si alte bizarerii. Tarile din jurul nostru au facut front comun si se opun pe fata politicilor Germaniei care merge pe ideea instaurarii unui Al Patrulea Reich, de data asta prin mecanisme de control economic.

Franta ni l-a trimis pe Hollande sa ne sfatuiasca sa nu ne impotrivim Berlinului, pentru ca altfel va fi rau. SUA l-au trimis pe ambsadorul lor in secuime sa se pozeze cu steagul autonomistilor; intr-un gest care sa poata fi inteles si de ultimul prost: “Daca nu sunteti cu noi, o sa fie probleme in Transilvania”.

Ca in filmele cu prosti, singura noastra idee de politica externa este “Fuck Rusia” fara sa ne gândim ca atât Germania cu care defileaza presedintia si Guvernul, cât si SUA, alaturi de care se simt anumite institutii de forta si servicii cauta sa obtina o alianta cu Moscova pentru a gestiona situatia din Europa.