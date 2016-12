Bricolaje / Cu picioarele pe pamânt

Tot sistemul nostru de invatamânt a fost dat peste cap de atâtea „reforme” fara cap si coada, cu manuale, variante alternative, cu o gramada de asa-zise materii noi, cum sunt educatia sexuala, care se poate face la biologie, asa cum istoria comunismului este inclusa in istorie, iar educatia antreprenoriala tine de stiintele sociale.

Sunt lucruri spuse raspicat de oameni mult mai priceputi decât mine, de academicieni respectati, cum este Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes- Bolyai”. Domnia sa a avut un extraordinar discurs la Congresul Istoricilor Români (din aceasta toamna), in care a atras atentia asupra pericolelor la care sunt expusi oamenii lipsiti de cultura generala si de orizont artistic.

Despre cei care alcatuiesc generatia „Google”, generatia „Facebook” si SMS, distinsul istoric a spus ca sunt oameni inteligenti, dar cu inteligenta „canalizata spre scopuri controlate de o elita malefica”. Asadar, daca nu ai o cultura generala temeinica (pe care, pe vremuri, o dobândeai la un liceu teoretic bun) si deschidere spre stiintele umaniste, spre lumea artei, esti limitat, nu poti face comparatii, si nu ai cum sa iei decizii in cunostinta de cauza.

Internetul are multe beneficii, desigur, el deschide lumea, furnizând informatie planetara, dar, la pachet, si multa dezinformare si manipulare. Sunt o multime de lucruri inexacte, de minciuni, de teorii conspirationiste pe Internet, un hatis in care, ca sa te descurci, ar trebui sa ai si spiritul de geometrie, si pe cel de finete, asa cum le definea Pascal.

Ceea ce nu-i de ici de colo, putini se pot lauda cu asta. Si ce sa mai spunem despre vulgaritatea si incorectitudinea limbajului de pe retelele de socializare, atât de folosite de cei tineri, in special, dar nu numai.

Tinerii insa sunt cei mai expusi influentelor nefaste, pentru ca nu au instrumentele necesare distingerii adevarului de fals, nu au o scara reala de valori. De aceea, multi dintre ei ajung sa se comporte ca niste marionete usor de manevrat. Or, a afirmat apasat istoricul clujean, noi nu avem nevoie de „oameni roboti, ci de oameni cu personalitate“. Ca doar personalitatea este „binele suprem” (Goethe), e bine sa ne amintim asta cât mai des, opunându-ne tavalugului uniformizator, impersonalizarii si insensibilizarii.

Folosesc Internetul doar pentru unele informatii strict necesare, de suprafata, pe care le aprofundez apoi citind (nu „lecturând”), comunic prin e-mailuri, când sunt nevoita sa o fac, data fiind distanta, dar prefer telefonul si dialogul fata in fata, si nu cred in prieteniile de pe Facebook. Imi plac relatiile umane pe viu. Si tot ce tine de istorie, de marile epoci ale omenirii si personalitatile de raspântie.

De aceea am fost foarte sensibila la mesajul profesorului clujean, domnul Aurel Ioan Pop (si mi s-a parut potrivit sa-l amintesc acum, dupa ce am sarbatorit Ziua Nationala): „trebuie sa fim cu picioarele pe pamânt, sa avem educatie, cultura, si aceste lucruri se pot invata de la un istoric bun, daca el este lasat sa predea istoria elevilor”. Iar elevi, in sensul in care invatam mereu, suntem toata viata. Ca sa fim cu picioarele pe pamânt, cu radacini bine infipte, sa fim lucizi.