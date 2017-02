Brandul românesc de modă NISSA se alătură brandurilor din Arena Mall

„Povestea Nissa a început într-un mic atelier de croitorie, din pasiune pentru universul feminin, cu toate capriciile sale, de la eleganța clasică la romantismul contemporan și sensibilitatea retro. Brandul crede în feminitatea absolută și puterea ei de a se reinventa, sezon după sezon, în cele mai surprinzătoare moduri”, a ținut să menționeaze Denisa Radian, care a intrat în afacerile de modă în 2001, împreună cu sora şi mama sa. Nissa acordă o deosebită atenție alegerii materialelor, imprimeurilor și culorilor, finisajelor minuțioase și detaliilor elaborate și, nu în ultimul rând, croielilor impecabile ce evidențiază atât de frumos silueta feminină.

Fiecare sezon va surprinde cu o varietate de piese vestimentare și accesorii, din zona casual, office, cocktail sau eveningwear. Începând cu 03 martie, brandul românesc de modă Nissa se alătură brandurilor naționale și internaționale din Arena Mall. Magazinul va avea o suprafață de 150 mp și va fi situat la parterul centrului comercial, între retailerii Otter și English Home.

„Brandurile ce au intrat anul trecut în Arena Mall – Colin’s, Penti, LC Waikiki, Noriel Megastore, English Home, Adidas, Pepco, Pizza Hut – completează mixul de chiriași al proiectului. Integrarea lor în conceptul centrului comercial se aliniază cu strategia noastră de imbunătățire permanentă a ofertei comerciale. Am identificat retaileri noi care completează foarte bine lista de chiriași a proiectului, deși este un mall matur, cu un mix comercial foarte bun.”

Ovidiu Budeanu, proprietarul Arena Mall

Obiectivul principal al celor de la Arena Mall este să contribuie la revitalizarea comercială a județului Bacau și să ofere locuitorilor mai multe alternative pentru cumpărături și petrecere a timpului liber. „Considerăm că brandul Nissa aduce valoare portofoliului nostru de chiriași prin însăși viziunea pe care o exprimă prin îmbrăcămintea destinată femeilor elegante, stilate cu atenție sporită la detalii, confort și la raportul calitate-preț. Femeia Nissa emană forță și rafinament, adoră artificiile stilistice, este discretă, dar nu trece niciodată neobservată”, au subliniat cei din conducerea Arena Mall.

Arena Mall, inaugurat de omul de afaceri Ovidiu Budeanu în decembrie 2007, este unul dintre cele mai performante centre comerciale, având un grad de închiriere de 100%. Arena Mall este primul mall din Bacău deschis în cea mai populată zonă rezidențială a orașului, în urma unei investiții totale de peste 40 de milioane de euro. Centrul comercial are o suprafață totală închiriabilă de 27.000 mp și dispune de peste 100 de magazine de îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte, servicii, fast-food-uri și restaurante și 900 de locuri de parcare în exterior.

Arena Mall reprezintă cea mai mare zonă de entertainment din oraș cu cinema multiplex (8 săli dintre care 4 în format 3D), zona wellness & fitness, 10 piste de bowling, 15 mese de biliard și un cazino electronic cu peste 90 de jocuri. Deși catchment area este de peste 1 milion de persoane, Arena Mall are un trafic de aproximativ 3,5 milioane de vizitatori pe an, din Bacău, Onești, Comănești, Moinești, Iași, Piatra Neamț, Roman, Vaslui, Suceava, Bârlad, Adjud, Focșani, Botoșani și nu numai. Printre cele mai reprezentative branduri din Arena Mall Bacău sunt Cinema City, ZARA, Pizza Hut, English Home, Bigotti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Intersport, H&M, New Yorker, Reserved, Altex, KFC sau Flanco.