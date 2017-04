Social Braconieri amendați de polițiști de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Deşi sancțiunile pentru pescuit în prohibiție au fost intens mediatizate, doi pescari au aflat. ieri, despre acestea în mod practic. Cei doi s-au gândit să pescuiască pe lacul Bacău, chiar de pe pontonul care tocmai a fost reparat şi unde în urmă cu două săptămâni s-a efectuat o populare cu caras şi crap. Pescarii erau străini de orice înseamnă prohibiție, dimensiune minimă de reținere a peştelui, sau chiar probleme de etică pescăreasc – cum ar fi păstrarea peştilor în juvelnic de sârmă. In juvelnic strânseseră deja câțiva peştişori – ciortan şi caras – provenit din populare. Poliția i-a amendat conform legii, Iar peştişorii au fost eliberați. CRE îi sfătuieşte pe toți cei pasionați de pescuitul recreativ, dar şi pe cei care vor să se apuce de acest hobby să consulte legislația privind pescuitul, aspectele legate de etica pescuitului şi respectul pentru natură. Ca să fie şi la noi cum vedem la alții şi ne tot mirăm de zeci de ani 34 SHARES Share Tweet

