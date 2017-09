Primele două zile ale Naționalelor de la Sala de Atletism au fost deosebit de aspru disputate. Practic, în toate meciurile pugiliștii și-au dat sufletul ca să impresioneze asistența. A contat foarte mult că Europenele de Tineret din Turcia bat la ușă (vor urma peste 3 săptămâni), iar antrenorul-coordonator al lotului național de tineret, Relu Auraș, este prezent la galele competiției, pentru a opera ultimele modificări în echipa sa pentru CE, dacă se va dovedi necesar. Boxerii Bacăului au promovat in corpore în faza sferturilor de finală, adică sunt la un pas de medalii și toți vor să ajungă în ultimul act al competiției. Asta deoarece la finale va asista însuși Ronald Gavril, cel care a pus Bacăul la loc de cinste pe harta boxului profesionist mondial. Organizare impecabilă Nu au existat sincope în organizarea Campionatelor Naționale de tineret. SCM Bacău, Consiliul Local, Primaria Bacău și Direcția pențru Sport și Tineret au făcut echipă bună, astfel încât oaspeții (oficiali ai FRB, antrenori, sportivi) și spectatorii au avut acces rapid la informații. Toate acestea păstrează bunul renume al Bacăului în materie de organizare a unor competiții importante. Boxerii băcăuani, printre cei mai buni Era de așteptat ca echipa Bacăului, pregătită de Relu Auraș, să fie printre cele mai bune ale Naționalelor. Totuși, câțiva dintre reprezentanții gazdelor au izbutit să furnizeze surprize în primele două zile. Îndeosebi Marian Sabău, Dragoș Bostan, Alexandru Frumosu și Marius Catu, care au boxat în prima zi contra unor capi de serie, au fost printre revelații. Ei completează, poate neașteptat, o lista completă de opt pugiliști băcăuani care au ajuns la un pas de medalii. Desigur, ne așteptăm cel puțin la argint de la Alberto Biro, Gabriel Dinu, Florin Simion sau Eduard Jipeanu, poate și de la Anton Ilinescu. Dar, chiar dacă sunt bine pregătiți și au valoare, importantă va fi și susținerea publicului spectator. Îi așteptăm pe băcăuani să vină în număr mare la Sala de Atletism, pentru a-i încuraja pe baieții noștri și pentru a urmări un spectacol sportiv de ținută. De asemenea, sunt sigur că mulți vor să-l aplaude pe Ronald Gavril, sâmbătă, la finale. Încă o dată, specific că intrarea este gratuită. Rolly va fi acasă, de vineri Atractivitatea CN tineret ține și de faptul că Ronald Gavril a ținut să asiste la competiție, la scurtă vreme după meciul pentru centura mondială WBC a categoriei super-welter, pe care l-a susținut contra americanului David Benavidez. Se știe, chiar dacă a pierdut la limita (1-2), Rolly a făcut un meci extraordinar, trimitându-și la podea adversarul în ultima repriză. Din păcate, acest meci era pregătit pentru încoronarea lui Benavidez. Dar Gavril a făcut, prin prestația sa surprinzătoare, un salt foarte important în boxul profesionist. Ei bine, Rolly a fost întâmpinat marți noaptea, la Otopeni, de antrenorul și mentorul sau Relu Auraș, de președintele FR Box, Vasile Catea și de foarte mulți jurnaliști de la ziarele centrale și de la marile televiziuni. Sosirea lui Rolly acasă, în Bacău, s-a amânat astfel pentru ziua de vineri, iar sâmbătă, de la ora 11.00, el va fi prezent la finalele CN tineret și cu siguranță ca va fi „vânat” în continuare de ziarisți și cameramani. Deși ocupat până peste cap, Gavril ne-a transmis prin telefon: „Mă întorc cu emoție acasă, în România și, mai ales, în Bacău. Pentru mine a contat enorm să fiu susținut de prieteni și simpațizanți, să fiu încurajat din tribune – atunci când boxam într-un meci oficial – de sute de români care trăiesc în America. Am urmărit zilnic site-urile, pe cel al Deșteptării și al bloggerilor de sport, și le mulțumesc tututor pentru cuvintele lor frumoase. Vă iubesc și abia aștept să fim împreună”. Rezultate CN Box tineret * Gala I // cat. 56 kg / P. Dorofte (Focșani) b.p. A. Lingurar (Cluj); M. Sabău (Bacău) b.ab.2 D. Bolovan (Craiova); cat. 60 kg / I. Soare (Brăila) b.p. I. Palade (Baia Mare); C. Burcea (BC Simion) b.p. J. Cristea (Călărași); D. Bostan (Bacău) b.p. M. Pirica (Tg. Jiu); cat. 69 kg / M. Georgescu (Ploiești) b.p. V. Globa (Sibiu); E. Aradoaiei (Iași) b.p. D. Zbanț (Botoșani); A. Frumosu (Bacău) b.p. M. Anghel (Craiova); R. Dragalina (Timișoara) b.p. M. Vladan (Rapid); I. Suciu (Sibiu) b.ab. 3 O. Turama (București); M. Cațu (Bacău) b.p. F. Anton (Brăila); cat. 75 kg / I. Tageanu (Alba Iulia) b.p. A. Bodea (Cluj); C. Șerban (Pitești) b.p. L Trandafir (Târgoviște); cat. 91 kg / D. Moale (Rapid) b.p, S. Ghegely (Cluj); cat. +91 kg / F. Constantinescu (San Nicolau) b.ab.1 M. Ioniță (Târgoviște). * Gala II // cat. 52 kg / M. Șchiopu (Ploiesți) b.p. I. Din (Slatina); M. Florescu (Slatina) b.p. N. Vas (Salonța); F. Margian (Hunedoara) b.ab.1 G. Ricu (Metrorex); F. Balteanu (Timișoara) b.ab.1 R. Ghicheanu (Satu Mare); cat. 64 kg / C. Apetrei (Timișoara) b.p. C. Popa (Zalău); C. Covaci (Sibiu) b.p. A. Ioana (Chiajna); G. Dinu (Bacău) b.p. C. Uca (Pitești); cat. 81 kg / A. Drăgan (Constanța) b.p. D. Tudoran (Sibiu); Marius Pyetrar (Satu Mare) b.p. A. Secrieru (Timișoara); P. Năstase (Steaua) b.p. D. Ciuma (Rm. Valcea); cat. +91 kg / E. Mican b.ab.1 N. Petre (Târgoviște); D. Forai b.p. A. Lepădat; A. Savu (Pitești) b.ab.2 A. Grigore (Dinamo); D. Costache (Steaua) b.ab.1 F. Constantinescu (San Nicolau). Daniel Ciobanu

