Multimedia Bogdănești: S-a resfințit cimitirul eroilor de Comunicat de presa - În anul premergător Centenarului Marii Uniri de la 1918, evenimentele de comemorare și de cinstirea a jertfei eroilor neamului reprezintă prilejuri cu care, oficialități și cetățeni aduc omagiu celor trecuți în neființă în grele lupte pentru libertate și independență. La Bogdănești, astăzi 30 iulie 2017, doamna prefect Maricica Cosa a onorat invitația Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului și a primarului comunei Bogdănești, domnul Nicolae Andrușcă la ceremonia de resfințire a Cimitirului Eroilor Neamului. La ceremonial, alături de doamna prefect au fost prezenți și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Marius Gabriel Gheorghita, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, domnul chestor șef Vasile Oprișan, adjunct al comandantului Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, domnul Sandu Ion, împuternicit adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Bacău, domnul colonel Boghiu Klaudiu.

