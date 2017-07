Bilanțul primului an de mandat al primarului Cosmin Necula

* primarul Necula a prezentat realizările primului său an de mandat * el spune că a mizat mai mult pe crearea de proiecte, de care Bacăul ducea lipsă totală * au fost reluate proiectele abandonate și puse pe picioare noi idei benefice pentru oraș

A trecut un an de mandat al primarului Cosmin Necula, prilej pentru acesta să își prezinte realizările din această perioadă, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată joi.

Un an în care s-a pus mult accentul pe realizarea de proiecte de care Bacăul ducea lipsă și pe îndreptarea unor erori făcute în administrațiile anterioare. Erori care ne costă în continuare, dovadă fiind cele trei milioane de lei corecții financiare achitate acum două zile către Uniunea Europeană, alături de alte plăți anterioare, fiindcă multe proiecte nu au fost duse la sfârșit așa cum scria în contractul inițial de finanțare.

Primarul apreciază că a reușit în această perioadă să echilibreze situația financiară și din „capitală a fărădelegilor”, așa cum l-a denumit, să îl transforme în capitală a tineretului.

„Nu vreau să prezint realizări mărețe, ci să arăt că am pornit în sfârșit pe un drum al normalității, după 12 ani de administrație care a lăsat în urmă un dezastru. Când am venit în Primărie nu aveam proiecte, strategii, raționamente pe termen mediu și lung, un oraș plin de datorii și de dosare de cercetare al actelor din administrație. Am reușit să demarăm câteva proiecte importante, iar rezultatele se vor vedea, sper, în cel mai scurt timp”.

primarul Cosmin Necula