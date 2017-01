Social Bidoanele cu apă sunt vedete în parcările auto de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Chiar daca ninsoarea si viscolul au inchis scolile timp de doua zile, nimic nu i-a impiedicat pe bacauani sa se prezinte luni la serviciu. Posesorii de masini s-au trezit cu noaptea-n cap, curatând si incalzind masinile, facând pârtie ca sa poata scoate autorurismele din zapada, iar dupa ce au pus masinile pe sosea, in parcari au fost lasate bidoane cu apa, semn ca locul era rezervat. In multe zone din Bacau, soferii au apelat la astfel de artificii, pentru a avea siguranta ca la intoarcerea de la serviciu vor avea unde sa-si parcheze masina. Cel mai probabil, unii soferi vor ignora aceste popice inghetate si vor parca masinile in spatiile curatate de altii. 79 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.