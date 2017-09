O primă activitate din proiectul „Săptămâna Europeană 2017 a Mobilității” din Bacău s-a desfășurat sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 16.00. Biciliștii băcăuani și-au dat întâlnire în parcarea de la Stadion și au participat la un tur al orașului, pe traseul Calea Mărășești, strada Nicolae Bălcescu, Oituz, RMB, Energiei, Mioriței, strada Gării, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Aleea Parcului, Parcul Cancicov, acțiune ce s-a intitulat „Fii biciclist în fiecare zi!”. Organizată de „Federația Tinerilor din Bacău” și Agenția de Dezvoltare Locală, inițiativa propune mersul pe bicicletă ca alternativă la transportul motorizat în municipiul Bacău, în vederea îmbunătățirii calității mediului, sănătății cetățenilor și decongestionării traficului. Această ediție a European Mobility Week, a XVI-a la nivel european și a III-a la nivel local, are ca tematică „Mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă”. Organizatorii întregului eveniment sunt Municipiul Bacău, Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu, iar parteneri, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, Inspectoratul Şcolar Judeţean, SC Transport Public, Federația Tinerilor din Bacău, Cora și Happy Sport. În cadrul acestei ample manifestări, pe 19 septembrie, de la ora 13.00, va avea loc, la Centrul de Afaceri şi Expoziții, și o masa rotundă „Proiectele Mobilității Urbane din Municipiul Bacău”, la care va fi prezentat portofoliul de proiecte al Planului de Dezvoltare Urbană, document strategic recent elaborat pentru Municipiul Bacău, menit să planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate a oamenilor. Totodată, pe 22 septembrie, sub deviza „În oraş fără maşină!”, școlile, instituţiile publice și toți cetăţenii municipiului sunt invitaţi să folosească mijloace alternative de transport. Sub aceeași deviză, vor fi prezenţi în Parcul Cancicov, elevi de la şcolile din municipiul Bacău şi cadre didactice, unde, între orele 10.00 și 14.00, pe aleile centrale ale parcului vor alerga, vor merge pe role, biciclete, skatboard-uri și karturi cu pedale.

