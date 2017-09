Top Story Beat și fără permis, un tânăr a lovit patru adolescenți cu mașina și a fugit de la locul accidentului de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii oneşteni au desfășurat activități de cercetare faţă de un bărbat de 26 de ani, din judeţul Vrancea cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere, sub influenţa alcoolului, vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără acordul poliţiei. Tânărul în cauză, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Urecheşti, a efectuat o manevră de mers înapoi fără să se asigure şi a acroşat patru pietoni care se deplasau pe DN 11A, părăsind locul accidentului fără acordul poliţiei. Cele patru victime, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Din verificările poliţiştilor a rezultat că tânărul în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, tânărul de 26 de ani a fost depistat,fiind dispusă măsura reţinerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. 6 SHARES Share Tweet

