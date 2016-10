Bazarul din Onesti va fi inchis

Dupa cum a declarat Daniel Spânu, secretar al municipiului Onesti, la sedinta Consiliului Local “dupa incendiul produs in urma cu aproape doua saptamâni la Bazarul din municipiul Onesti in zona s-au efectuat doua controale, unul de la Inspectoratul De Stat in Constructii si unul de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Bacau.

Decizia care s-a luat este ca pâna in ziua de 12 octombrie sa fie demolate toate constructiile din Bazarul Onesti, astfel ca totul sa fie adus la forma initiala. Se va face proiectarea unui centru comercial care sa aiba toate avizele necesare, in aceeasi locatie. Ca situatie de rezerva am demarat o actiune de amenajare a 25 de module pe platoul de vânzare a legumelor si fructelor din apropierea Pietei Agroalimentare din Onesti”.

Consilierul juridic Daniel Spânu si-a exprimat increderea ca proprietarii modulelor vor intelege aceasta situatie si nu va fi nevoie de eliberarea acestora cu sprijinul Jandarmeriei. Secretarul municipiului Onesti a mai mentionat ca spatiul unde s-a produs incendiul din Bazarul Onesti va fi evacuat in totalitate, urmând a se stabili ce va urma sa fie amenajat in acest loc.

Este de mentionat faptul ca la Bazarul Onesti pentru proprietarii de spatii comerciale au fost emise instiintari cu privire la inchiderea acestui centru comercial insa nimeni nu a vrut sa primeasca o asemenea informare. “Suntem peste 100 de comercianti aici si noi cu ajutorul acestor module reusim «sa ne câstigam pâinea» si sa traim”, a declarat unul dintre comercianti.