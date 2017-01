Contrasens Batista pe țambal de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Putem să uităm de scandalul provocat de Ghiță! Oricâte probe ar aduce, oricât ar demonstra vreo vinovăție a lui Coldea sau Koveși, acuzațiile la adresa celor doi sunt pistol cu apă pe lângă scandalul detonat de Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), care a prezentat – ce-i drept, cu un an întârziere – răspunsul Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAȚ) la o solicitare de informații pe tema legăturilor dintre SRI și Justiție. S-a dovedit că, încă din 2005, CSAȚ a interpretat legislația și – spun judecătorii – a trasat SRI sarcini în afara cadrului legal. Între acestea – prevenirea accesului unor ‘persoane corupte’ în funcții de conducere, deși acestea nu erau condamnate printr-o hotărâre definitivă, sau crearea de echime mixte SRI – procurori. Să fie clar, CSAȚ este un organism strict politic. Membrii săi nu sunt aleși democratic de cetățeni, sunt numiți. Ca urmare, ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva faptul că membrii acestui organism, prin faptul că au „completat” legislația deși nu aveau voie cu decizii păstrate secrete, nu cumva au influențat actul de justiție. Adică, pe scurt, dacă nu cumva prin aceste decizii au realizat un control politic al Justiției. Într-o țară normală, numai atât ar fi suficient pentru declanșarea unei anchete la nivel național, care să ducă la o zdruncinare din temelii a întregului establishment. Iar anchetele ar fi urmate de procese cu condamnări, pe de o parte, și reforme instituționale, pe de altă parte. La noi, însă, cu o presă controlata de servicii, cu lideri de opinie cărora li se văd epoleții sub haine, e o tăcere asurzitoare în legătura cu acest subiect. Din păcate, acest scandal care a izbucnit, împreună cu celelalte și cu cele care o să vină (ar fi greu de crezut că, pe măsură ce sistemul se cutremura nu o sa iasă la lumină scheletele ascunse în dulapuri) aruncă în aer ideea de luptă anticorupție. O idee ce părea nobilă acum zece ani a fost dusă în derizoriu de o gașcă de profitori care și-au subordonat instituțiile statului transformând lupta cu corupția într-o vendetă politică. E tot mai dificil să mai convingi lumea acum că Adrian Năstase, Dan Voiculescu sau mai știu eu cine au fost condamnați pe drept și nu au fost, de fapt, victimele politice ale șefului statului. Iar, de cealaltă parte, cei care încearcă să argumenteze că aceste scandaluri sunt, de fapt, create pentru a-i salva pe cei condamnați, primesc lovitură după lovitură, pe măsură ce ies la iveală amănuntele scandaloase din dosare. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Din nou la treabă

