Politica Bătălie pentru Comisia juridică a Consiliului Local de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consiliul Local Bacău se reunește luni, de la ora 12, într-o ședință extraordinară, la mai puțin de o săptămână de la ședința ordinară precedentă, care a ieșit în evidență și prin scandal, pe lângă faptul că s-au adoptat și proiecte importante pentru băcăuani. Scandalul a fost legat de propunerea ca în comisia juridică a Consiliului să fie cinci membri, în loc de trei, câți sunt acum. Comisia respectivă acordă avize de legalitate proiectelor de hotărâre care sunt votate și, acum, conform componenței sale politice, ar putea fi considerată ca fiind a Opoziției. Mai exact, președinte este consilierul Daniel Miclăuș (PNL), secretar este cosilierul independent Cristian Ghingheș, iar al treilea membru este viceprimarul Dragoș Ștefan (ALDE). Proiectul de hotărâre ca această comisie să mai includă doi membri a fost respinsă la ședința precedentă, în urma unor discuții aprinse, dar a fost repus pe ordinea de zi a ședinței de luni, 6 martie. “ Motivația este șubredă, aceea că dacă ar fi doar trei membri în această comisie, este posibil ca doi să lipsească și atunci comisia nu și-ar mai face treaba. Însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum.”, spune consilierul local independent Cristian Ghingheș, secretar al Comisiei. Este de menționat că această comisie, precum și celelalte din cadrul Consiliului Local, dau avize de legalitate pentru orice proiect de hotărâre care este supus la vot, indiferent că este vorba despre a concesiona un metru pătrat de teren din proprietatea municipalității sau de investiții majore pentru oraș. În cazul în care comisia dă aviz negativ unui proiect, acesta este retras de pe ordinea de zi.

Primarul Cosmin Necula spune că vrea să evite situația de nefuncționalitate a comisiei, și de aceea insistă, ca inițiator al acestui atât de disputat proiect, să îl repună pe ordinea de zi al ședinței extraordinnare de luni. “Cele șapte luni de activitate ale consiliului local ne-au demonstrat că o comisie juridică formată din numai trei oameni riscă să fie nefuncțională. Mai ales atunci când, din punct de vedere politic, se speculează acest joc de a da avize pozitive sau negative”, a spus primarul Cosmin Necula. În ședința de luni, 6 martie, care are loc de ora 12 la Centrul de Afaceri, se vor mai dezbate proiecte privind planul de gestionare și reducere a zgomotului în municipiul Bacău, darea în folosință a unui spațiu către CS Știința Bacău sau suspendarea unei decizii de acordare a unor sporuri pentru angajații municipalității. “Din punct de vedere strict funcțional, trebuie meționat că este singura comisie formată din doar trei membri și există oricând riscul să nu fie cvorum, iar proiectul să fie retras de pe ordinea de zi a dezbaterilor”.

