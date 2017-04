Actualitate Balul Balurilor, ediția 2017. Atmosferă hollywoodiană pe scena Teatrului de Vară din Bacău de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri seara, 7 aprilie, bobocii claselor a IX-a de la colegiile și liceele din Bacău, susținuți de prieteni, colegi, părinți, profesori, și-au ales Miss și Mister Balul Balurilor 2017. Frumoasa călătorie în lumea Hollywoodului, tema concursului, a durat mai bine de patru ore. S-au înscris în competiție nu mai puțin de 11 perechi formate din: Ioana Geosanu și Vlad Gheorghiu, care au reprezentat Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu”, Laura Elena Popescu și Andrei Zota, de la Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Moinești, Ancuța Elena Chirapleș și Tudor Stelea, elevi ai Colegiului Economic ”Ion Ghica”, Larisa Georgiana Ojog și Răzvan Oneț, echipa Colegiului Tehnic de Comunicații ”N.V.Karpen”, Maria Abaza și Ionuț Rotaru, de la Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești, Ambra Luca și Florin Serian, care au reprezentat Colegiul ”Nadia Comăneci” Onești, Daria Tutunaru și Matei Popa, de la Colegiul Național ”Ferdinand I”, Cătălina Țampău și Fabian Panaite, echipa Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, Ioana Mîrți și Roby Ciocoiu au format echipa nr. 9 pentru Colegiul Național de Artă ”George Apostu”, Ioana Vlase și George Alexandru Tofan au fost echipa Colegiului Național ”Vasile Alecsandri”, iar Denisa Pârjol și Cosmin Damian, de la Colegiul ”Mihai Eminescu”, au fost ultima pereche din concurs, dar nu cea din urmă. Spectacol cu de toate Și așa cum îi stă bine unui Bal al Balurilor, după prezentarea concurenților, spectacolul a oferit publicului care efectiv a invadat sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” momente deosebite de dans și muzică, cu mișcări energice, dar și pantomimă, magie, teatru. A fost seara tuturor, în mod special a bobocilor, o seară a tinereții, grației, inocenței, a bucuriei și, bineînțeles, a talentului. O combinație perfectă pentru un bal reușit, un juriu obiectiv, atent la cele mai mici detalii, cu sponsori generoși și, nu în ultimul rând cu concurenți frumoși, ambițioși și dornici să arate toate calitățile lor, mai ales la proba de talent, unde fiecare a demonstat că rafinamentul, fumusețea și arta merg mână în mână. Nu a lipsit nici prezentarea de modă, oferită de Atelier ”Dare Design”, care a adus în scenă toate stilurile de îmbrăcăminte din anii 1910 până în 2017, de la moda europeană, până la cea de peste Ocean, de la amestecul de confort și glamour, la imprimeurile geometrice și florele, de la franjurii anilor ’70, cu libertatea de exprimare prin creativitate și nonconformism, până la stilul rebel al hainelor din denim, a blugilor prespălați, a pantofilor cu bot ascuțit sau a topului sub formă de corset. Un moment aparte a fost oferit și de invitatul special Filip Dragomir. Premierea În final, juriul a decis ca Miss Balul Balurilor 2017 să fie desemnată Cătălina Țampău (Colegiul Pedagogic), iar Mister Balul Balurilor 2017 Tudor Stelea (Colegiul Economic). Locul II este ocupat anul acesta de Matei Popa (Colegiul Ferdinand) și Ioana Mîrți (Colegiul de Artă), iar locul III de Daria Tutunaru (Colegiul Ferdinand) și Alexandru Tofan (Colegiul Alecsandri). De asemenea, Miss și Mister Popularitate Balul Balurilor 2017 sunt aceeași Cătălina Țampău, alături de Fabian Panaite (Colegiul Pedagogic). ”Mi-am dorit foarte mult să câștig acest concurs. Nu mă așteptam, dar speram. Sunt emoționată, bucuroasă, fericită. A fost o seară minunată, cu suținători incredibili pe care îi iubesc și cărora le mulțumesc din suflet. Cu siguranță nu o să uit niciodată această seară”, ne-a spus, imediat după ce a primit cel mai râvnit premiu al serii, Cătălina Țampău. ”Nu mă așteptam să câștig. Sunt șocat, dar fericit. Mă bucur enorm că am reușit, le mulțumesc părinților mei, care m-au susținut și au avut încredere în mine, dar și prietenilor care mi-au fost alături”, ne-a declarat ”la cald” și marele câștigător, Tudor Stelea. Premiu special: un curs gratuit de la Școala de șoferi SMART ABC SMART ABC, principalul sponsor al acestei ediții a Balului Balurilor, a oferit câștigătorilor locului I un cadou special: un curs gratuit la școala de șoferi, pentru categoria B1. ”Este o școlarizare pentru vârsta de 16 ani, atât pentru Miss, cât și pentru Mister. Le ofer un curs de specialitate, să poate să învețe să conducă de la o vârstă fragedă, să aibă deschidere către societate, să învețe regulile de circulație, să ia contact cu traficul, pentru a le fi mai ușor la 18 ani să ia carnetul de conducere pentru categoria B”, ne-a declarat John Popa, administrator al Școlii de șoferi SMART ABC Bacău.

Întregul spectacol a fost organizat de Consiliul Județean al Elevilor Bacău, iar prezentatoare au fost Lavinia Chirnog și Mara Popovici.

