Bacăul continuă să fie un punct important pe harta sportului național, oina. La finalul săptămânii trecute, terenurile din spatele stadionului „Municipal" au găzduit Campionatul Național de Junioare 3, dar și o serie de activități de inițiere în oină pentru cel mai mic nivel de vârstă la feminin. Manifestările au fost organizate de Federația Română de Oină în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău și Colegiul Tehnic NV Karpen și s-au bucurat de participarea a peste o sută de copii din Iași, Arad, Constanța, Argeș, Bacău și București. Podiumul Campionatului Național rezervat junioarelor 3 a avut următoarea configurație: 1) Dacia Mioveni 2012, 2) Univest Arad, 3) Spicu Horia Constanța. „Este un campionat special pentru că inițiem copiii în a practica sportul nostru național. Oina nu se poate dezvolta fără astfel de competiții, pe viitor urmând să organizăm mai multe acțiuni similare", a declarat președintele FR Oină, Nicolae Dobre. Competiția a fost precedată, așa cum aminteam, de o activitate de verificare a celor mai mici juniori, care au putut astfel participa la o pregătire centralizată de trei zile. „Spre bucuria noastră, cei care au intrat pentru prima dată în contact cu oina- profesori și elevi- au fost foarte incântați de acest sport, existând premize pentru înființarea unor noi echipe în toamna acestui an", a declarat prof. Otilia Lazăr, care a condus recent, în calitate de director, si o tabără națională de oină, ce a reunit 70 de copii din Mureș și Bacău. „Mulțumim tuturor pentru efortul depus. Mulțumim domnilor Laurențiu Șiclovan și Radu Jerlăianu care au asigurat competiția din punct de vedere tehnic. Totodată, mulțumim doamnei Otilia Lazăr și celor care au ajutat-o în organizarea acestor activități, condițiile fiind deosebite, așa cum s-a întâmplat și la precedentele manifestari ce s-au derulat anul acesta în Bacău", a concluzionat președintele Federației, Nicolae Dobre. Următoarea acțiune ce va avea loc în Bacău este reprezentată de meciul demonstrativ pentru promovarea oinei, programat pe 13 august, pe terenul „Știința", între Brigada Neamț și Stejarul Pârcovaci.

