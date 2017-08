Bacăul este din nou polul boxului

Toată atenția iubitorilor boxului trebuie îndreptată în această săptămână spre Bacău, pentru că în sala de box de la Sala de Atletism se derulează un stagiu de pregătire al loturilor de tineret al României și al Turciei. Acest turneu se organizează în vederea participării la Campionatul European care se va derula în luna octombrie în Turcia. Este foarte important pentru noi că lotul de tineret al naționalei de tineret al României este format din 10 pugiliști dintre care șase sunt băcăuani. „După cum știți, turcii au un lot foarte bun și acest stagiu de pregătire este extrem de important pentru noi în vederea apropiatelor europene”, a declarat maestrul Relu Auraș, antrenor coordonator al lotului naționalei de tineret al României. Echipa Turciei este în pregătire în Bacău până pe 31 august și susține stagiul în compania naționalei noastre la sala de box de la Sala de Atletism. Mergând mai departe, pe 9 septembrie, la Las Vegas va avea loc marele meci pentru titlul de campion mondial WBC la profesioniști. Pentru acest titlu sportivul băcăuan Ronald Gavril se va lupta cu americanul David Benavidez.Ronald Gavril, sportiv crescut și format în Bacău de către maestrul Relu Auraș marchează astfel un nou moment important pentru sportul românesc. În vederea celor două evenimente sportive, televiziunea națională a deplasat ieri o echipă în Bacău pentru a face un reportaj cu privire la stagiul de pregătirea a echipei de tineret a Turciei și în mod special pentru evenimentul deosebit din 9 septembrie de la Las Vegas, meciul băcăuanului Ronald Gavril pentru titlul mondial WBC. 0 SHARES Share Tweet

