Bacaul are cea mai moderna Agentie de Voiaj CFR din tara

Agentia de Voiaj CFR din Bacau a fost reinaugurata marti si a devenit cea mai moderna astfel de agentie din tara. Ceremonia s-a desfasurat in prezenta lui Iosif Szentes, directorul general al SN Transport Feroviar de Calatori CFR SA si a directorului comercial Marcel Litra, in timp ce din Iasi au sosit Constantin Axinia, directorul general al Societatii Regionale de Transport Feroviar de Calatori Iasi si Cristian Lacatus, seful Serviciului Relatii cu Publicul.

De asemenea, a fost prezent Cornel Silvestru, seful Reviziei Vagoane Bacau, precum si subalternii sai Adrian Dorobat, Florin Turculet si Manual Babanu, cei care, alaturi de personalul Agentiei, au lucrat nemijlocit la modernizarea spatiului.

„Lucrarile au durat 21 de zile, au fost efectuate in regie proprie si s-a muncit efectiv pe brânci ca totul sa iasa asa cum trebuie. Unii dintre ei veneau la munca din judetul Vrancea, asa ca se trezeau la ora 3 dimineata, lucrau si la Agentie, si la locurile lor de munca, si mai ajungeau acasa la 11 noaptea. A fost greu, dar credem ca rezultatul este unul bun”, ne-a spus Elisabeta Dascalu, sefa Agentiei de Voiaj. SI, intr-adevar, spatiul este acum mult mai luminos, mai calduros si primitor pentru clienti, cu un personal amabil si foarte disponibil.

Agentia din Bacau a fost aleasa pentru modernizare pentru ca este prima ca volum de vânzari realizate, mai mare chiar si decât la Iasi. „Agentia ofera bilete in trafic intern, cu un avans de pâna la 30 de zile si pâna cu jumatate de ora inaintea plecarii trenului, precum si in trafic international, cu un avans de pâna la 60 de zile. Speram sa redevenim agentie de turism, cum am mai fost pâna in 2012, când vindeam si bilete de avion sau de autocar, astfel incât clientii sa aiba servicii multiple”, a mai spus sefa Agentiei Bacau.

„Felicitari tuturor celor care s-au straduit si mai ales celor de la Revizia de Vagoane, care ne-au ajutat la aceasta activitate. Este prima agentie de voiaj care nu mai are clasicele ghisee, cu geamuri, astfel ca interfata dintre calatori si casieri este realizata fara obstacole, intr-un stil occidental, foarte prietenos.

O sa propun sa generalizam modelul atât pe Sucursala Iasi, cât si pe alte sucursale, chiar ii vom invita pe colegii directori si toti cei interesati sa vada acest gen de modificari. Iar daca totul decurge bine, vom relua si activitatea de agentie de turism, pe care am mai derulat-o pâna in iulie 2012”, a spus directorul general SNTFCFR, Iosif Szentes.