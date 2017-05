Actualitate Bacăul are administrator public interimar de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ședința extraordinară de marți a Consiliului Local Bacău a prilejuit apariția, pentru prima oară la masa prezidiului, a noului administrator public al orașului, Romică Chindruș. El este, totuși, interimar, întrucât Leonard Pădureanu, administratorul public aflat în funcție din 2010 până la începutul lunii aprilie 2017, acuzat de presupuse fapte penale, încă nu și-a dat demisia și este doar suspendat, până la o decizie finală a instanței în ceea ce îl privește. Romică Chindruș a ocupat funcția de șef al Serviciului Tehnic-Investiții din cadrul Primăriei, dar acum are în subordine mai multe compartimente importante. De aici vine însăși importanța funcției, pentru că printre aceste domenii se numără și unele sensibile, precum coordonarea investițiilor și a finanțărilor pentru acestea. De asemenea, administratorul public al orașului se ocupă de sectoare precum Direcția Economică, Compartimentul finanțări locale, Unitatea municipală pentru monitorizare, Compartimentul învățământ, cultură și sănătate, serviciile publice de interes local, reprezentarea municipiului în ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană, rapoartele privind achizițiile publice și altele. Romică Chindruș consideră însă că interimatul său nu înseamnă că este administratorul public al orașului și mai spune că nici nu își dorește această funcție. Ședința în sine a Consiliul Local Bacău a avut o ordine de zi pe care au figurat trei proiecte, toate aprobate. Primul a vizat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Societatea Numismatică Română, la organizarea celui de-al IX-lea Congres Național de Insignografie, în perioada 26-28 mai, la Bacău. Al doilea a fost proiectul privind documentele pe baza cărora se vor acorda în acest an finanțările nerambursabile de la bugetul local, conform Legii 350/2005. Iar al treilea proiect a vizat constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general. 0 SHARES Share Tweet

