O avarie majoră la rețeaua de alimentare a orașului a lăsat Bacăul fără apă. Se pare că apa va lipsi de la robinete până mâine seară, cel puțin, dar este posibil ca aceasta să fie o estimare optimistă. Din nou seceta la robinete. Conducta de apa veche a cedat din nou exact cum s a întâmplat în luna august a anului trecut. Din acest motiv debitul la apa va fi restricționat în măsura în care rezervele făcute vor putea face fata consumului. Avaria s-a produs la Valea Budului acolo unde se afla deja angajații Companiei de Apa. Primarul Cosmin Necula a declarat ca e posibil ca mâine după amiaza furnizarea apei sa fie reluată. Conducta a cedat cel mai probabil din cauza temperaturilor scăzute. Acum doi ani în aceeași perioada orașul a rămas fără apa mai multe zile la rand.

