Intâlnire de pionierat in Bacau. Aula Universitatii „Vasile Alecsandri” a fost gazda unei prime reuniuni in teritoriu a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea României (CNMR), in cadrul caruia a fost prezentat si bacauanul Paul Cotirlet, care a fost numit coordonator zonal al acestei organizatii. Un eveniment de elita, la care au participat presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu (cunoscut si ca realizatorul emisiunii „Ambasador România”), Mihai Vasile, presedinte al Asociatiei pentru Dezvoltarea Durabila, Pregatirea Profesionala si Asistenta Sociala, reprezentanti de seama ai societatii civile din Bacau, Dragos Benea, in calitate de presedinte de partid, dar si fost presedinte de Consiliu Judetean, Sorin Brasoveanu, actualul presedinte al Consiliului Judetean Bacau, Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacau, directori de institutii publice, primari din comunele si orasele judetului, personalitati de marca din mediul de afaceri, mediul academic, medical, politic si administrativ.

S-a vorbit despre planul national de masuri privind dezvoltarea României, dar si, intr-un dialog activ, despre gasirea solutiilor in rezolvarea unor probleme care macina societatea, cum ar fi necesitatea reinfiintarii invatamântului profesional, atragerea de resurse financiare externe, investitiile straine versus investitiile nationale, educarea investitorilor români, politizarea institutiilor publice, importanta resursei umane in optimizarea României etc.

Decalogul profesional parlamentarilor

La intâlnirea din Bacau, intr-un cadru festiv, a fost numit coordonator zonal al CNMR in persoana lui Paul Claudiu Cotirlet, care a prezentat celor prezenti, in perspectiva alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 11 decembrie 2016, decalogul profesional al parlamentarului, act care poate deveni un moment de referinta in dezvoltarea pe termen lung, atât la nivel zonal, cât si national.

Implicarea in monitorizarea cu strictete a modului in care se vor desfasura alegerile, a spus Paul Cotirlet, dar mai ales probitatii celor propusi pentru a reprezenta aceasta zona a Moldovei, devine unul de importanta capitala, cunoscut fiind faptul ca foarte multi dintre cei care au ocupat sau ocupa in acest moment fotoliile de parlamentari nu au fost capabili sa ajute comunitatea din care au provenit si care i-a investit cu incredere.

„Cred ca o mai atenta monitorizare a celor care sunt propusi sa ne reprezinte in cel mai inalt for legislativ al tarii, nu poate fi decât benefica. Vin din Moinesti, am radacini adânc infipte in pamântul Moldovei si voi face totul pentru a ne asigura, noi cei de la CNMR, dar mai ales cei ce voteaza, nu numai ca alegerile se vor desfasura corect, ci si ca cei propusi au capacitatea organizatorica si viziunea necesara pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a regiunii Bacau, in mod special, a Moldovei, in principal, si a României, in general.

Pentru prima oara in Bacau, punem la dispozitie decalogul conceput de CNMR, care este un adevarat model a modului in care trebuie sa arate un parlamentar. Cred cu tarie ca societatea româneasca si noi, cei de aici, din judetul Bacau, avem nevoie de oameni capabili sa lupte cu inertia, cu conceptiile invechite si cu micile aranjamente, paguboase pentru noi, cei care simtim pe pielea noastra ce inseamna amatorismul in politica.

Clasa politica s-a dovedit a fi incapabila sa faca fata unor provocari majore, inerte unui program de guvernare eficient si necesar. Este nevoie de o schimbare si cei ce pot schimba clasa politica anchilozata si invechita suntem noi, cei tineri.”

Paul Claudiu Cotirlet, coordonator zonal CNMR