Bacauanul care a inventat motorul cu apa a gasit un nou combustibil: energia cosmica

De Gheorghe Bordeianu lumea a aflat cu ceva ani in urma, atunci cand presa a vuit ca bacauanul a inventat motorul cu apa. A fost ceva senzational, iar in ziare si la televizor au aparut titluri care mai de care.

Si chiar a fost, si inca ramane ceva senzational, exact ca atunci cand s-a vorbit pentru prima data de zbor sau atunci cand omul urma sa clace pentru prima data pe Luna. Dar cine este Gheorghe Bordeianu?

Daca ar fi sa rezum in doar cateva cuvinte, dupa discutia pe care am purtat-o la finele saptamanii trecute, Bordeianu este un roman care vrea sa faca industrie in Romania. Dar povestea este mult mai interesanta. Gheorghe Bordeianu, in varsta de 57 de ani, nascut la Beresti-Bistrita, a lucrat pana prin 2000 la Aerostar, unde s-a remarcat ca un bun inginer, inovator si inventator. Dintre multele inventii brevetate in perioada Aerostar, Bordeianu ne-a amintit de masina care prelucra arborele port-elice. Daca aceasta piesa se facea pana atunci in 5 zile, masinaria inginerului bacauan realiza arborele port-elice in doar 3 ore.

Celebritatea, insa, a capatat-o in anii 2000, cand a vorbit despre motorul cu apa. In doar cateva cuvinte, motorul respectiv functioneaza pe baza descompunerii apei in hidrogen si oxigen, astfel putand avea loc arderea. Evident ca in urma acestor noutati au aparut tot felul de dialoguri pe care noi nu le discutam astazi. Ce a fost mai interesant este ca stirea a mers atat de departe incat au inceput sa se intereseze tot mai multi de acest subiect.

“In anul 2000 am fost invitat in Austria si S.U.A. de catre oameni din industria auto. Toti se interesau de motorul meu”, a povestit Gheorghe Bordeianu. De altfel, o publicatie austriaca a titrat la vremea respectiva : “Gheorghe Bordeianu din Romania a revolutionat lumea motoarelor”.

Povestea inventatorului bacauan prinde contur de film in 2003, cand, fiind in Austria, ar fi fost otravit si a stat doua saptamani in coma si trei luni in spital. Bordeianu crede ca cineva a incercat sa-l ucida si sa-i fure inventia. Anii au trecut iar ofertele din strainatate au tot curs.

“In decembrie am primit vizita unor oameni importanti din America. Acum doua saptamani au venit din Italia. In acest moment am un precontract cu o firma din Germania, pe zece ani, pentru un milion de motoare pe an”, sustine Bordeianu. Si acum vine intrebarea: de ce nu vrea inventatorul bacauan sa plece cu inventiile sale in strainatate? “Eu vreau sa fac industrie in Romania, pentru ca vreau ca romanii sa aiba unde munci pentru a pune paine pe masa familiilor lor”, a fost raspunsul lui Gheorghe Bordeianu. Revenind la faimosul motor cu apa, inventatorul bacauan ne-a povestit ca acesta este brevetat si ca atunci cand era montat pe un Cielo a fost omologat la R.A.R.

Ca sa intareasca cele spuse, Bordeianu ne-a povestit ca a instalat pe masina celebrului prof. matematician Florian Colceag un dispozitiv care face ca pentru un drum Bucuresti-Bacau, profesorul sa scoata din buzunar doar 35 de lei. La o scurta consultare a internetului, am gasit cateva articole in care prof. Colceag pomeneste de inventatorul bacauan.

Evident ca la aflarea acestor informatii, care suna a S.F., am incercat sa ramanem cu piciarele pe pamant si sa ne indreptam atentia pe capitolul industrie. Cum vrea Bordeianu sa faca asta?

“Momentan am depus un proiect pentru fonduri europene. Asta s-a intamplat in august. Creditul este de doua milioane de euro si este destinat pentru modernizarea atelierului de cercetare. Detin un hectar de pamant aici la Beresti-Bistrita si aici vreau sa constriesc tot, pentru ca aici m-am nascut, de aici sunt parintii mei, bunicii si strabunicii. Vorbeam de industrie. Da. Vreau sa fac o fabrica de motoare in comuna in care m-am nascut, si ce pot sa va spun este ca, in primii doi ani, mi-ar trebui vreo zece mii de angajati”, a spus inginerul bacauan.

Daca Gheorghe Bordeianu are o multime de inventii despre care spune ca sunt brevetate, am crezut ca motorul cu apa e varful de lance. Se pare, insa, ca lucrurile nu stau chiar asa. Care e “cireasa de pe tort”?

“Pentru mine, motorul cu apa nu mai e ceva „uau”. Am proiecte mai valoroase decat acesta. Acum lucrez la automobilul 100% electric, dar nu cu baterie. Fac un motor electric cu autonomie nelimitata. Prin inventia mea, motorul respectiv se va alimenta din energie cosmica.

Practic, este o aparatura electronica, capabila sa capteze aceasta energie din spatiu. Ce nu stiu oamenii este ca energia exista, dar noi nu stim sa o captam. Asta vreau eu sa fac acum”, s-a destainuit Bordeianu.

Alte detalii tehnice n-am reusit sa obtinem pentru ca inventatorul bacauan tine la secretul lucrarilor sale si, probabil ca, nici n-am fi inteles prea multe.

La final ar mai trebui spus ca Gheorghe Bordeianu este ajutat de fratele sau Petru Bordeianu si ca este sustinut, chiar si financiar, de catre cei cinci copii ai sai, absolventi de studii superioare si care lucreaza la mari companii din strainatate.

Oamenii au fost din totdeauna fascinati de cunoastere si insetati sa sparga noi bariere. In urma povestii bacauanului Gheorghe Bordeianu, inventatorul motorului cu apa, chiar daca pentru majoritatea dintre noi ramane de domeniul fantasticului, macar cu gandul, am impins ceva mai departe limita imposibilului.