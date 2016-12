„Bacauanii sunt iubitori de schi”

– spune Florin Cristea, managerul primului magazin de schiuri si echipamente de schi din Bacau.

– Când si cum a inceput pasiunea pentru schi?

– Pasiunea pentru schiuri este din anul 2001. Inca de atunci am visat sa deschid un magazin de schiuri in Bacau, pentru ca imi este un sport foarte drag. Din aceasta pasiune si din acest vis, in septembrie anul trecut am deschis acest magazin. Vreau sa fiu alaturi de bacauani, propunându-le niste echipamente pentru ei. Am spus-o de foarte multe ori clientilor mei: nu-mi place doar sa vând, imi place sa recomand un set de echipamente potrivit pentru fiecare. Oricine este la inceput, la un moment dat avanseaza, trece la un nivel mediu etc. Schiul este potrivit pentru etapa la care te afli. Asadar, oferim si consultanta, astfel incât omul sa plece de aici multumit ca a gasit un produs potrivit pentru el si la un pret corect. Tinând cont de parerile clientilor, a celor care au revenit la recomandarile prietenilor, eu zic ca pâna acum am reusit. Pentru ca am gasit intotdeauna variante pe care sa le propun copiilor, adultilor incepatori s.a.m.d.

– Ce pot gasi bacauanii in acest magazin?

– Cei care ne trec pragul, pot gasi aici echipamente complete noi sau second-hand. Când spun echipament complet, acesta cuprinde: schiuri, clapari, bete, combinezoane de schi (sau geaca si pantaloni de schi), casca, ochelari, sosete si manusi. Acestea sunt pentru cei pasionati de schi. Pentru partea de snowboard, echipamentul de imbracaminte este similar (difera doar culorile – cei care practica acest sport folosesc culori mai stridente), iar pe partea de alunecare trebuie bocanci de snowboard si, evident, placa.

– Ce ar trebui sa stim despre schiuri?

– In primul rând, am incercat sa-i invat pe clientii si pe prietenii nostri ca este total gresit sa cumperi un echipament tinând cont numai de pret. Este ca si cum ai cumpara o masina care este foarte uzata, dar o cumperi pentru ca e masina, vehicul cu care risti sa te accidentezi, sa nu ajungi la destinatie si altele. Atunci e bine sa tii cont de urmatorul aspect: daca vrei sa te apuci de schi, mergi la un magazin specializat, cumpara echipamentul care ti se potriveste tinând cont de calitate si nu numai de pret.

– Ce inseamna echipament care ti se potriveste?

– Potrivit inseamna sa fie pentru gradul tau de schi, daca esti incepator iti trebuie un schi de incepator, daca esti mediu, schi de mediu, iar la avansati, normal, schi de avansati. Aceeasi problema este si la clapari. Este foarte important sa-ti cumperi un clapar care iti este perfect, pentru a putea sa schiezi ca lumea. Altfel, risti foarte mult sa te accidentezi.

– Ce fel de schiuri oferiti bacauanilor?

– In primul rând avem schiuri noi si second-hand, asta insemnând ca putem acoperi o paleta larga de pret. Apoi, inchiriem echipamente complete si avem si serviciul de buy-back. Exact ca la masini. Atunci când treci la un nivel superior si vrei un echipament nou, il aduci pe cel care l-ai avut, il evaluam impreuna si platesti doar diferenta pentru echipamentul cel nou (sau second-hand). Serviciul de buy-back se adreseaza atât adultilor, cât si copiilor, având in vedere ca cei mici cresc. Iar tot ce vindem noi este garantat de atelierul nostru. Suntem scoliti de catre producatorul elvetian Toko, ei ne-au invatat cum sa intretinem si cum sa reparam schiurile. Tot ce facem in atelierul nostru pentru intretinerea echipamentului, se realizeaza manual. Astfel, „viata” schiurilor este de trei ori mai mare decât intretinerea automatizata.

– Daca ar fi sa vorbim despre costuri…

– Un pret corect, tinând cont si de calitate, ar fi de 350 de lei pentru clapar si schiuri, iar betele sunt din partea casei. Acesta ar fi un buget minim ca sa poti sa incepi sa schiezi, la care se adauga celelalte elemente de imbracaminte. Pentru un echipament complet, cu casca, imbracaminte, schiuri, clapari si tot ce trebuie, ar fi nevoie de un buget minim de 850 de lei.

– Cum au primit bacauanii acest magazin?

– Ce ma bucura este ca suntem primii pe piata Bacaului, primii si singurii, ma bucura ca oamenii asteptau un asemenea magazin, chiar si-l doreau, pentru ca acum sunt pârtii aproape de Bacau, cum ar fi cea din Slanic-Moldova (pârtie pentru incepatori) sau de la Piatra-Neamt (pârtie pentru mediu-avansati). Ne-am dat seama ca bacauanii aveau nevoie si de atelierul nostru de intretinere a echipamentelor de schi, dovada fiind clara si inainte si dupa sarbatori, când au apelat la serviciile noastre intr-un numar foarte mare.

– Sunt bacauanii iubitori de schi ?

– Categoric. Sunt foarte multi care au echipamente si la fel de multi au fost cei care au venit si au inchiriat. Au venit foarte multi si din judet: de la Târgu Ocna, de la Moinesti, din Slanic si de la Onesti. Pâna nu demult, schiul era considerat un sport scump. Nu e chiar asa. Daca punem preturile altfel in balanta putem descoperi ca o bicicleta poate fi mai scumpa decât un echipament de schi. Ideea e ca schiul devine din ce in ce mai popular si tot mai multi oameni isi doresc sa schieze. In Bacau sunt foarte multi oameni care au inceput sa schieze de un an, doi, maxim trei. Acestia sunt incepatori, incepatori spre mediu si reprezinta cam 80% din totalul celor care practica aceasta forma de miscare. Ceilalti 20%, au cunostinte detaliate, stiu ce vor de la un schiu, de la un clapar si cauta ceva de calitate.

Magazinul Happy Sport Bacau

Strada Vasile Alecsandri nr. 41 (in spatele cladirii General Proiect)

Pagina Facebook: Happy Sport

Florin Cristea 0751.806.114