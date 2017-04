Sport Băcăuanii joacă în deplasare Fotbal Liga a III-a de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Programată astăzi, de la ora 17.00, etapa a XXI-a din Seria I a Campionatului Ligii a III-a, duce divizionarele C băcăuane în deplasare. În primul rând, Aerostar, echipă aflată pe locul IV al clasamentului, cu 35 de puncte, va juca la cea mai experimentată echipă din serie, AFC Hărman, ocupanta locului III, cu 40 de puncte. „Jocurile bune din ultima perioadă ne dau mare încredere și chiar dacă jucăm în deplasare la cea mai experimentată echipă din campionat noi sperăm la un rezultat bun”, a precizat antrenorul „aviatorilor”, Mișu Ionescu. De cealaltă parte, „lanterna” seriei (-25 puncte), Sport Club Bacău va juca în deplasare la Știința Miroslava, echipă aflată pe locul II, cu același număr de puncte cu lidera Csikszereda Miercurea Ciuc, dar cu un golaveraj mai slab. Echipa condusă de Sebi Păuceanu merge la Miroslava după un succes înregistrat acasă cu scorul de 3-1 în fața celor de la CSM Pașcani, după un joc bun, de moral. „Mergem la Miroslava să facem un joc bun, pentru palmares” a fost afirmația lui Păuceanu. 0 SHARES Share Tweet

