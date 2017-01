La finalul săptămânii trecute, Sala de Atletism din Bacău a găzduit tradiționala competiție de atletism „Cupa Bistriței”, desfășurată concomitent cu Memorialul „Nicolae Mihalache”. Organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Asociația Județeană de Atletism, competiția a reunit la start numeroși sportivi din întreaga țară. Iată numele atleților băcăuani care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere: 400 m feminin: Diana Bogos (LPS Vaslui, CSM Onești) 59.87. 800 m fem: Diana Bogos (LPS Vaslui, CSM Onești) 2:16.25. 60 m j1: Diana Volf (CSȘ Bacău, Știința) 8.87. Ștafeta feminină de 4×200 m: CSȘ Bacău „B” (Carmen Diac, Nicoleta Popa, Ramona Verman, Vanessa Topliceanu) 1:52.73. Ștafeta feminina de 4×400 m: CSȘ Bacău „A” (Carmen Diac, Nicoleta Popa, Ramona Verman, Steluța Cocor) 4:18.90. Săritura în lungime fem: Georgiana Aniței (SCM Bacău, CSȘ Bacău) 6.03 m. Triplusalt fem: Georgiana Aniței (SCM Bacău, CSȘ Bacău) 13.05m. 200 m masc: Sebastian Ursachi (CSȘM Bacău) 23.63. 400 m masc: Sebastian Ursachi (CSȘM Bacău) 50.50. 800 m masc: Sorin Laslău (CSȘM Bacău) 1:58.29. 1500 m masc: Ciprian Șuhanea (CsȘM Bacău) 4:05.63. 3000 m masc: Ciprian Șuhanea (CsȘM Bacău) 8:52.10. Triplusalt masc: Constantin Tudoreche (CSȘ Onești) 13.07. În februarie, Bacăul va găzdui mai multe competiții atletice: etapa a doua a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1, finala Naționalelor Universitare, Memorialul „Dorin Melinte” și etapa județeană pentru Juniori 1, 2 și 3, dar și concursul inter-județean rezervat copiilor, Cupa „Micul Atlet”. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.