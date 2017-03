Actualitate Băcăuanii au un nou subprefect: Valentin Ivancea de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ședința de guvern de joi, 30 martie 2017, a fost aprobată hotărârea privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către Sorin-Gabriel Ailenei, motivul fiind expirarea mandatului său. În aceeași ședință, Guvernul României a decis exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către Valentin Ivancea, în prezent director executiv al sucursalei teritoriale a Agenției Naționale a Rezervelor de Stat. Valentin Ivancea își va prelua atribuțiile în momentul instalării oficiale în funcție. Cinci prefecți și trei subprefecți au fost înlocuiți din funcție în ședința de joi a Guvernului României. 134 SHARES Share Tweet

