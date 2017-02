Actualitate Protest de amploare, în Bacău, și vineri seara de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poate niciodată nu s-a mai văzut un protest atât de amplu, o solidaritate și o atât de mare diversitate a participanților, așa cum se întâmplă în aceste zile, în Bacău. Un Bacău pe care îl cunoaștem, îndeobște, destul de liniștit chiar și atunci când au mai avut loc ample acțiuni sociale în alte orașe mari ale țării, iar la noi era liniște și pace. Unii spun că din decembrie 1989 nu a mai fost așa ceva ca în aceste zile, dar comparațiile sunt relative. Iată însă că vineri seară, îndemnați de temperaturi mai omenești și de perspectiva weekendului, centrul orașului s-a umplut de oameni mai mult decât în zilele trecute. Printre ei, perechi de vârstnici, sau oameni de vârstă medie, părinți cu copii în cărucioare sau pe umeri, chiar și un tânăr în căruțul destinat persoanelor cu handicap și mulți alți tineri. De asemenea, au fost din nou prezenți oameni din localitățile limitrofe orașului, ca și în serile trecute. S-a scandat îndelung împotriva lui Liviu Dragnea, a Guvernului, a partidului de guvernământ. S-au vânturat intens pancarte mai mari sau mai mici cu diferite mesaje și o mulțime de drapele, cum nici la Ziua Națională nu sunt atât de multe în mâinile băcăuanilor. Pe ansamblu, o mișcare civilizată, a unor oameni pe chipurile cărora hotărârea părea întipărită ca o literă de lege. Jandarmii și polițiștii, la fel ca și în serile trecute, și-au îndeplinit misiunea discret și eficient, fără să fie nevoie de vreo intervenție în forță. Blocarea centrului a nemulțumit însă și destui șoferi ce veneau dinspre sudul orașului. Un șofer turc rătăcit pe la Casa de Asigurări de Sănătate, la volanul imensului său TIR, a așteptat răbdător indicațiile echipajului de poliție din apropiere și s-a conformat fără probleme. 1 of 24 Coloana de oameni, întinsă pe sute de metri, a străbătut Strada 9 Mai, strada Nicolae Bălcescu și Calea Mărășești, prin fața instituțiilor Puterii locale, unde însă storurile erau trase temeinic. Astfel poate fi conturată, foarte succint, încă o zi a unei demonstrații de amploare. Iar lucrurile par să continue și în zilele următoare. 3 februarie 2017 Posted by Desteptarea de Bacau on Friday, February 3, 2017 471 SHARES Share Tweet Articolul precedent Zeci de rable abandonate pe străzi au fost ridicate Articolul următor Prea multe pisicuțe

