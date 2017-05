Băcăuani, în vizită la Costeşti, Republica Moldova

Zilele trecute, o delegaţie formată din Ilie Bârzu, preşedinte al Asociaţiei „Eurocivica”, Gabriel Leahu, director al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Călin Leoan Boambă, director al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, Daniela Bârzu, profesor al Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” şi Mitică Pricopie, preşedinte al Despărţământului „Astra-Vasile Alecsandri”, au fost oaspeţii localităţii Costeşti, Republica Moldova, într-un schimb de experienţă pe probleme de educţie şi învăţământ.

A fost vizitat Liceul Teoretic din Costeşti, unde prof. Gabriel Leahu a prezentat oferta de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice, gazdele fiind interesate, urmând ca în anul şcolar următor, să se deruleze un proiect comun, convenit de ambele părţi.

Cu aceeaşi ocazie, directorul Călin Boambă a vorbit gazdelor despre Colegiul „Vasile Alecsandri”, oferta educaţională, dotările şi programa şcolară, convenindu-se ca, în anii următori, să aibă loc, între cele două unităţi şcolare, schimburi de experienţă, pe teme educative şi culturale ale elevilor şi cadrelor didactice, atât la Costeşti, cât şi în Bacău. Oaspeţii din Bacău au avut întâlniri şi la Primăria din Costeşti, cu primarul Natalia Petrea, cu membri ai consiliului local, cu alţi oameni de cultură din localitate.

La activităţile organizate a participat şi ministrul Culturii din Republica Moldova, Monica Babiuc, care s-a arătat interesată de continuarea acestor vizite şi schimburi de experienţă. „Am fost deosebit de bucuroşi că am avut posibilitatea de a ne întâlni cu fraţii noştri de peste Prut, care ne-au primit cu dragoste şi bucurie. A fost o vizită utilă, ne-am simţit ca acasă, cum şi delegaţia condusă de primarul localităţii Costeşti, Natalia Petrea, care a vizitat cu ceva timp în urmă colegiul nostru, a declarat că s-a simţit la noi. Am participat la sărbătoarea «Sf. Nicolae de Vară», am avut ocazia să cunoştem tradiţiile locale, am fost invitaţi la un spectacol de muzică şi dansuri româneşti. Am convenit să ne întâlnim periodic, în speranţa că, în viitorul apropiat, Prutul să nu mai fie un râu de graniţă, ci să fie doar menţionat pe harta României, aşa cum a fost în 1918”, ne-a spus Mitică Pricopie, preşedinte al Despărţământului „Astra- Vasile Alecsandri”.

Satul Costeşti, Raionul Ialoveni, are peste 12.000 de locuitori, fiind al doilea ca mărime din Republica Moldova, situat la doar 17 km de Chişinău. Aici funcţioneaă două licee, o şcoală gimnazială şi o grădiniţă, toate în limba română. Aşezată într-o zonă colinară, înconjurată de plantaţii viticole, populaţia din Costeşti, cu oameni harnici şi gospodari, este ocupată în agricultură şi în diverse sectoare din oraşul Chişinău.