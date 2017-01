Actualitate Băcăuanca prinsă sub ruinele hotelului din Italia este în viață - unul dintre copii a fost salvat și el dar este în stare gravă - echipele de salvare caută al doilea copil de Desteptarea -

Ziarul italian La Stampa a anunțat că de sub ruinele hotelului distrus de o avalanșă în Italia au fost scoase mai multe persoane iar una dintre acestea ar fi soția lui Giampiero Parete și unul dintre copii. Soția italianului se numește Adriana și este originară din satul Scărișoara, comuna Corbasca, din județul Bacău. Ea a plecat din ţară, după două căsnicii eşuate, pentru a-şi ajuta părinţii rămaşi în Bacău şi pentru a se trata de boala de care suferă, poliartrită reumatoidă. Adriana a absolvit cursurile unei şcoli postliceale şi este infirmieră. Imediat după ce a terminat cursurile, s-a angajat la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Răcăciuni, unde avea grijă de persoane cu probleme neuropsihiatrice. Ziarul italian spune că șase persoane au fost salvate de sub ruine iar acestea au supraviețuit pentru ca avalanșa care a distrus hotelul le-a prins în zona bucătăriei iar oamenii au făcut foc pentru a se încălzi. Adriana ar fi în stare destul de bună și a fost transportata la spitalul din Pescara, în vreme ce starea copilului este grava. Ea le-a spus salvatorilor că fetița ei se află într-o cameră alăturată iar echipele de intervenție o cauta acum pe micuță. 1.7k SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.