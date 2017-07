Campionatele Europene de lupte pentru Cadeți desfășurate weekend-ul trecut la Sarajevo (Bosnia) au adus o medalie Bacăului. Nu la băieți, acolo unde Lorenzo Botez (SCM) și Mihai George (CSȘM) erau creditați cu șanse la podium, ci la fete. Argintul cucerit de Beatrice Ionela Ferenț (SCM Bacău) la categoria 46 kilograme nu a venit însă din cer. „Este rodul muncii și în special al talentului”, precizează antrenorul Ion Ambrosie, cel care a descoperit-o pe vice-campioana europeană în urmă cu aproape cinci ani, la Sascut Sat. „Venea la sală împreună cu fratele său și mi-a spus ca vrea să practice luptele. Eu nu mai antrenasem până atunci vreo fată și i-am explicat că nu am cum să o primesc. Am dat-o afară pe ușă, a intrat din nou pe geam. Ce era să fac? M-am apucat să o antrenez. E prima fată pe care am pregătit-o la lupte, dar și cel mai bun sportiv din toți câți mi-au trecut până cum prin mâini. Calitățile de bază- viteza, forța și îndemânarea- plus cele mentale- niciodată nu se mulțumește cu puțin- fac din ea o adevărată campioană. La un antrenament îmi face 400 de flotări”, mărturisește profesorul Ambrosie. Beatrice sau Bianca, așa cum o strigă apropiații, s-a apucat de lupte în ianuarie 2012, iar în septembrie era deja vice-campioană națională. Medalia de la Sarajevo este a șaptea cucerită pe plan internațional. Și, evident, cea mai prețioasă. „Eram încrezătoare că voi lua o medalie în Bosnia, la Campionatul European. Motivul? Pregătirea foarte bună și rezultatele bune de la celelalte turnee interne și internaționale din ultimele luni”, dezvăluie Bianca. Sportiva în vârstă de 16 ani a avut un parcurs șnur până în finala categoriei 46 kg, câștigând toate meciurile prin tuș în primul minut. În lupta pentru aur, în schimb, plusul de experiență al rusoaicei Natia Svanidze a avut câștig de cauză. „Asta-i, rusoaica s-a dovedit mai experimentată decât mine, nu neapărat mai bună. Altfel, o băteam”, spune Beatrice Ferenț, care se gândește deja la Mondialele din Grecia, din septembrie. „Vacanță? Nu prea știu ce-i aia”, zâmbește Bianca și are dreptate. Altfel, ce s-ar alege din porția celor 400 de flotări? 0 SHARES Share Tweet

