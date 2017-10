Un român a spart un automat de numerar pentru supermarketuri și a furat peste 16.000 de lire sterline, în Anglia. Madalin Petru C. a fost arestat după ce sângele său a fost găsit pe bancomatul avariat la Tesco, în The Parade, Meopham. Cu 24 de ore înainte de furt în primele ore ale zilei de 27 iunie 2017, camerele de supraveghere de deasupra bancomatului au fost pulverizate cu vopsea de către un bărbat îmbrăcat în negru, cu fața ascunsă. Procurorulul Simon Taylor a declarat că acest fapt demonstrează un grad înalt de planificare a operațiunii. Repararea bancomatului a costat 2.500 de lire. Tânărul, care locuia în Elms Gardens, Wembley, nord-vestul Londrei, a recunoscut că a furat 16.010 de lire sterline, nici un ban nefiind recuperat. Mădălin, de 23 de ani, din Bacau, a fost închis pentru doi ani. El va fi deportat la sfârșitul sentinței. Conform presei britanice, de când a sosit în Marea Britanie, în 2015, tânărul a mai fost condamnat pentru furt și pentru atac. 37 SHARES Share Tweet loading...

