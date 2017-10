La data de 11 octombrie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Bacău au depistat doi tineri, unul de 28 de ani şi altul de 24 de ani, ambii din localitate, bănuiţi de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violenţe, distrugere și tulburarea ordinii şi liniştii publice. Polițiștii au stabilit din cercetări că la data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 00.30, în timp ce se aflau într-un bar din municipiul Bacău, pe fondul unor neînțelegeri spontane, cei doi tineri ar fi aplicat lovituri angajatei şi unei alte persoane prezente în bar şi ar fi distrus un geam, tulburând astfel ordinea și liniștea publică din zonă. Față de bănuiţi, poliţiştii au luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propuneri legale. 0 SHARES Share Tweet loading...

