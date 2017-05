Social Bacău: Tânăr prins după ce a jefuit mai multe boxe în zona Gării de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ziua de 04.05.2017 efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun Bacău” au depistat un tânăr care a sustras mai multe electrocasnice dintr-o boxă. În ziua de 04.05.2017, în jurul orei 03.00, pe timpul desfăşurării unei acţiuni specifice pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în municipiul Bacău, jandarmii din cadrul unui echipaj de ordine şi siguranţă publică au observat în zona Gării un tânăr, cu un comportament suspect, care transporta cu ajutorul unui cărucior pentru copii mai multe obiecte. Persoană în cauză a fost interceptată iar în urma efectuării controlului corporal preventiv şi al bagajelor au fost identificate asupra sa mai multe produse electrocasnice (în valoare totală de aproximativ 3000 lei). În urma verificărilor s-a stabilit că este vorba despre Claudiu B. în vârstă de 22 de ani, din oraşul Buhuşi, judeţul Bacău care a recunoscut că a sustras toate acele bunuri dintr-o boxă aflată la subsolul unui imobil cu intenţia de a le valorifica. Făptuitorul a fost condus la sediul Secţiei 2 Poliţie a Municipiului Bacău pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale, iar prejudiciul de aproximativ 3000 de lei a fost recuperat în întregime. 27 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.