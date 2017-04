– pe Calea Mărăşeşti s-au produs şi cele mai multe accidente uşoare – indisciplina pietonilor rămâne principala cauză generatoare de evenimente rutiere în municipiul Bacău Zece persoane şi-au pierdut viaţa, alte 50 au fost rănite grav, iar 248 au fost rănite uşor, în urma celor 264 de accidente produse, în cursul anului 2016, pe străzile din municipiul Bacău, dintre care 56 au fost evenimente rutiere grave şi 208 uşoare. În primele două luni ale acestui an, au fost 22 de accidente, dintre care doar două grave, soldate cu doi răniţi grav şi 33 de răniţi uşor. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, pietonii rămân principala problemă în trafic şi din cauza lor se produc cele mai multe evenimente rutiere. „Principalele cauze generatoare a accidentelor grave au fost: pietonii 21 de evenimente (dintre care: traversare neregulamentară – 16 şi pieton pe partea carosabilă -5), prioritate pietoni – 9 evenimente şi prioritate vehicule – 8 evenimente”, a declarat inspector principal Gabriela Ciobanu, purtător de cuvânt la IPJ Bacău. În ceea ce priveşte străzile pe care s-au produs cele mai multe accidente grave, pe primul loc a fost Calea Republicii, cu 8 evenimente, urmată de Calea Mărășești cu 4. Şi când vine vorba de accidente uşoare, indisciplina pietonilor rămâne pe primul loc în topul principalelor cauze generatoare (43 de situaţii, dintre care 36 traversări neregulamentare), apoi urmează neacordarea de prioritatea auto (41) şi neacordarea de prioritate pietonilor (34). Limitatoare de viteză în apropierea şcolilor şi zonelor cu risc Pentru a reduce numărul de accidente, poliţiştii de la Biroul Rutier Bacău au fost prezenţi anul trecut pe toate străzile din oraş şi au constatat 690 de infracţiuni, dintre care 291 la regimul circulaţiei, fiind aplicate şi peste 13.000 de sancţiuni şi reţinute 875 de permise de conducere. Nici anul acesta nu vor fi mai indulgenţi şi spun că vor acţiona cu preponderenţă pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente cu victime, autospecialele cu radar vor fi prezente în zonele cu risc şi vor înainta propuneri administratorilor de drumuri pentru a îmbunătăţi condiţiile de trafic, fie că este vorba de amenajarea de trotuare, balustrade de protecţie, iluminat public mai bun, suplimentarea locurilor de parcare ori semnalizarea corespunzătoare a trecerilor de pietoni. De asemenea, în zona şcolilor, dar şi în zonele în care se produc mai multe evenimente, se vor monta limitatoare de viteză. În atenţia autorităţilor se află şi intersecţia de după Podul Şerbăneşti, la ieşirea în strada principală a celor care vin dinspre Letea Veche şi se îndreaptă spre oraş, unde s-a tot vorbit de realizarea unui sens giratoriu, ca fiind o soluţie pentru evitarea accidentelor în zonă. „Intersecția respectivă face obiectul unui studiu de trafic ce se află în lucru la Primăria Municipiului Bacău, iar în funcție de concluzii se va reanaliza sistematizarea intersecției. Alte zone cu sensuri giratorii vor fi stabilite de către administratorul drumului public, cu avizul poliției rutiere”, a mai spus insp. pr. Ciobanu. (Geta P.) Străzile unde s-au produs cele mai multe accidente ușoare (AU): – Calea Mărășești – 23

– Bulevardul Unirii – 12

– strada 9 Mai – 12

– strada Mioriței – 11

– Calea Republicii – 11.

