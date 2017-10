Ziua de 6 octombrie este o zi de mare însemnătate pentru băcăuani căci acum 609 ani de la prima atestare documentare a Bacăului. Astfel, Casa Corpului Didactic, Primăria Municipului Bacău și Colegiul „Ferdinand I” au ales să așeze sărbătoarea în cadrul manifestațiilor prilejduite de Ziua Educației. Evenimentul cultural a avut trei părți: un memento prezentat de Alin Popa, profesor al Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” din Bacău. Acesta a pregătit un memento intitulat: „Bacăul, în tranziția de la târg la oraș (1821-1983)”. Cea de a doua intervenție a fost a profesorului universitar Alexandru Florin Platon, prin conferința „Istoria și învățământul istoric în România contemporană: teme, direcți, controverse, polemici”. „Pretextul acestei discuții despre istorie și rolul istoriei în lumea noastră de astăzi pornește de la formulare interogativă acestui considerent: mai este istoria cartea de căpăpâi a unei nații? Și legat de acestă intervenție, acestă discuție despre istorie, despre trecut, despre cum se schimbă percepția asupra trecutului și interpretarea sa, vor fi prezentate și două cărți de istorie care se adresează, specialiștilor cât și unui public foarte larg”. – Alexandru Florin Platon, profesor universitar, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași Cea de a trea parte a fost constituită din o dublă lansare de carte. Profesorul Alexandru Florin Platon a lansat „Corpul politic în cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca moderă” iar Corneliul Stoica, istoric, profesor și scriitor a lansat cartea: „Zile de foc la porțile orașului Tg. Ocna” și „Valea Trotușului Enciclopedia”. Evenimentul a început de la ora 13.00 în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău la care au fost prezenți Ilie Bîrzu, consiler local, prof. univ. dr. Gabriel Leahu, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău și alți profesori din liceele băcăuane dar și numeroși elevi. (Ioana Bour) „Discuția de astăzi este un bun prilej de reflecție pentru a vedea dacă cercetarea trecutului și dacă interesul pentru trecut sunt încă de actualitate iar convingerea mea fermă este că sigur trecutul rămâne întotdeauna un loc extrem de important, un element identitar pentru noi toți și el trebuie cunoscut și interpretat” a declarat – Alexandru Florin Platon, profesor universitar, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași 3 SHARES Share Tweet loading...

