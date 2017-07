Social Bacău: Razie a polițiștilor în Piața Centrală de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Bacău au acţionat la data de 12 iulie a.c., pe linia combaterii actelor de comerţ neautorizat, cu un efectiv format din 8 poliţişti şi 2 jandarmi. În cadrul acţiunii au fost verificaţi un număr de 37 agenţi economici şi producători agricoli din Piaţa Mioriţa şi Piaţa Centrală din municipiul Bacău, fiind aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1040 lei şi confiscate 120 pachete ţigări netrimbate, în valoare de 1080 lei. Astfel, în urma verificărilor şi controalelor efectuate, poliţiştii au identificat la sectorul “Lactate”, două persoane de sex feminin, din comunele Ungureni şi Dămieneşti şi una din municipiul bacău, care ofereau spre comercializare produse lactate, fără a avea consemnate pe eticheta de produs, data obţinerii produsului şi localitatea de origine. Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional cu amendă în valoare de 100 lei fiecare, conform Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. De asemenea, la sectorul ”Legume-Fructe”, poliţiştii au aplicat sancţiuni în valoare totală de 450 de lei, unor persoane care ofereau spre comercializare legume şi fructe fără a avea consemnate pe eticheta de produs, data obţinerii produsului şi localitatea de origine, conform aceluiaşi act normative. 2 SHARES Share Tweet

