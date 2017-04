Bacău Fest Monodrame, ziua a cincea: niște câștiguri în spații neadecvate de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Debutul celei de-a cincea zile de Bacău Fest Monodrame, ultima totodată în care s-au prezentat recitaluri în concurs, a fost, ca de obicei, la pub-ul Valhalla, acolo unde publicul a fost provocat, de la orele 11, prin spectacolul lectură al textului celui de-al treilea finalist la Concursul de Dramaturgie, ”Din însemnările unui colecționare de nori” – Călin Ciobotari. După colegii lui, Dumitru Rusu (”Crocodil”, Elise Wilk) și Marlene Duduman (”Mata Hari”, Crista Bîlciu), a dat glas și valoare”însemnărilor colecționarului de nori” actorul Ștefan Alexiu, de la Teatrul Municipal Bacovia, o alegere potrivită, din nou, credem noi, pentru ca publicul să reușească să primească de la început, până la finalul lecturii, mesajul textului, fără a-și pierde atenția. ”Din însemnările unui colecționar de nori” este un text, fără dubii, din punctul nostru de vedere, de calitate, autorul dovedind (reconfirmând, de fapt) din plin stăpânirea condeiului în scrierea literară. Astfel, lectura textului își ține cititorii cu sufletul la gură, îi trece prin toate stările și îi trimite spre (re)deschiderea, în interior, a unor întrebări legate de ce este (și ce nu) Realitatea, într-un oraș, într-o țară, într-o lume în care la exterior, această Realitate îți este prezentată ca fiind doar ”ceea ce există, este palbabil, măsurabil”, și-n care ”numai ceea ce e rațional este real”. Ei, bine, ”FALS!”, va striga colecționarul de nori, de pe patul unui spital municipal, în așteptarea ”norului colecționar de oameni”… Un text literar clar, nu știm, însă, în ce măsură va fi găsit de membrii juriului Concursului de Dramaturgie, ca fiind un text cu potențial în acest ultim sens. De la orele 17, tot la Valhalla, a avut loc penultimul recital în concurs, spectacolul ”Opiniile unui clovn”, în interpretarea tânărului actor Alex Buescu și regia Anca Maria Colțeanu ((Teatrul Luni, București). Un text minunat, după Heinrich Boll, o temă extraordinară (efectele – în cazul de față asupra Iubirii dintre doi oameni – ale fanatismului religios), un actor foarte talentat – din punctul nostru de vedere, unul dintre cei mai buni dintre cei șase prezenți la această ediție -, un spectacol, însă, din păcate, compromis de la bun început, din cauza spațiului total inadecvat (de data aceasta, pentru un asemenea text și o asemenea temă, spațiul neconvențional este total de nerecomandat) în care s-a desfășurat și a forfotei și șușotelilor încă de la debutul lui, din partea unora din public. Credem că aceste două mari neajunsuri au dus, în cele din urmă, în ciuda încercărilor actorului de a le face față, la eșecul spectacolului care a părut ”mult prea lung”, ”plictisitor” și ”fără regie”. Păcat! Îi ținem, însă, pumnii lui Alex Buescu, cu același spectacol care a fost ales să participe în acest an, în Cipru, la Festivalul Internațional de Monodrame. Ultimul recital în concurs din cadrul acestei ediții a Bacău Fest Monodrame a venit din partea celei care, se pare, va fi și marele câștigător al Festivalului: Valentina Zaharia (Teatrul Mignon, București). Valentina a reușit să încheie seria recitalurilor din concurs prin îndelungi aplauze din partea publicului ( un public dezamăgit, per ansamblu de această ediție a festivalului, cotată ca fiind ”cea mai slabă comparativ cu cele din ultimii trei-patru ani), aducând, în fața acestuia, emoție, coerență, interpretare excelentă, în versuri, a unui poem după Shakespeare, ”Venus și Adonis”, spectacol în regia Ioanei Petre. Un spectacol ”la superlativ”, și el, însă, desfășurat într-un spațiu impropriu (Hotel Decebal), astfel că actrița, după cum a anunțat ea însăși (e o sală de mese!), a preferat să renunțe la costume și decor, în favoarea jeanșilor și a tricoului. Lipsa scenografiei nu a umbrit însă cu nimic calitatea interpretării, Valentina Zaharia dovedindu-și din plin stăpânirea pe arta actoriei. Din punctul nostru de vedere, merită premiul Bacău Fest Monodrame. Seara s-a încheiat cu o încărcătură emoțională deosebită, la Teatrul Municipal Bacovia, prin spectacolul ”The Sunset Limited”, după Cormac McCarthy, regia Andreea și Andrei Grosu (Unteatru, București), în interpretarea excelentă a actorilor Richard Bovnoczki şi Şerban Pavlu. 1 of 43 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.