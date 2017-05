Actualitate

Top Story Azi în ediția tipărită: Câștigătorii ediției 2017 a Galei FSC de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Întâmplător sau nu, toate proiectele nominalizate și intrate în competiție, 25 la număr, au fost foarte frumoase și valoroase, juriul având o misiune dificilă. Dar, într-o competiție trebuie să existe, totdeauna, câștigători, prin urmare jurații au evaluat proiectele în baza unor criterii clare și au acordat puncte. Punctajul total a decis cine sunt finaliștii (primii trei clasați la fiecare categorie), aceștia având statutul de invitați speciali în cadrul Galei.

Cel situat pe locul I a fost premiat. Nominalizările au vizat proiecte derulate anul trecut. Citiți, astăzi, în ediția tipărită a cotidianului Deșteptarea care sunt laureații fiecărei categorii. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.