Doina Sîrghie, șefa Biroului Teritorilal Bacău al instituției Avocatul Poporului, va cerceta condițiile în care un băiețel din Agăș a ajuns să fie neglijat fără ca nimeni să intervină și și-a pierdut viața. Andrei avea 5 ani și a fost internat la Spitalul Comănești cu anemie severă. Starea micuțului fiind foarte gravă, medicii din Comănești l-au trimis la Clinica „Sf. Maria" din Iași, dar ambulanța s-a oprit în Bacău, la Spitalul Județean, deoarece copilul se simțea foarte rău. Medicii au încercat să-l salveze dar nu au reușit. „Ancheta se va desfășura pe două planuri, declară Doina Sîrghie. În primul rând vom merge la Primăria Agăș deoarece este autoritatea competentă în monitorizarea respectării drepturilor copilului, conform Legii 272/2004. În paralel, vom solicita informații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru că mai sunt doi minori în această familie care a dovedit că nu are grijă de copii." Se va merge pe firul acestei tragedii care putea fi prevenită. Avocatul Poporului va sta de vorbă cu toți cei implicați în acest caz, va strânge date, le va analiza, apoi va redacta un raport pe care îl va înainta Ministerului Muncii și Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

