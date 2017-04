Educatie Avem inspector general nou la Inspectoratul Școlar Județean de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter S-a finalizat concursul național organizat de Ministerul Educației pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general în județele unde acest post era vacant. În Bacău, urmare a demisiei fostului inspector general, prof. Theodora Șotcan, ales deputat, funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) era ocupată cu delegare de inspectorul școlar adjunct prof. Ida Vlad. La concurs s-a înscris numai prof. Florin Lazăr, care a fost admis. Se așteaptă numirea oficială, care mai durează, deoarece la ministerul de resort s-au mai derulat și alte concursuri, pentru care s-au depus contestații. „Concursul s-a dat la București, în perioada 3-11 aprilie. Conform metodologiei, perioada contestațiilor este de șapte zile, de la finalizarea concursului, iar soluționarea acestora se va face după încă alte cinci zile”, ne-a declarat prof. Ida Vlad, inspector școlar adjunct cu delegare de atribuții pentru inspector școlar general, până la definitivarea procedurii de ocupare a acestei funcții. Prof. Florin Lazăr ocupa funcția de director la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, tot urmare a unui concurs care a avut loc la finele anului trecut. De altfel, acesta a mai fost inspector școlar general, dar cu detașare în interesul învățământului, în perioada 2010 – 2012, și inspector școlar general adjunct în vara lui 2016. Mandatul de inspector școlar general este de patru ani. „A fost un concurs greu, dar m-am pregătit foarte bine și am făcut față cu brio. Studiul de caz pe care l-am prezentat a fost apreciat, având în vedere că se referea la modul de obținere a autorizațiilor ISU în școli, împotriva incendiilor, o temă de actualitate, care va fi și prioritatea mea numărul unul în momentul în care voi prelua mandatul. Voi începe apoi cu examenul de definitivat, care va avea loc imediat și îl voi prelua din mers. Dar mă bazez pe echipa actuală a Inspectoratului, o echipă competentă, cu care am mai lucrat. Voi merge pe continuitate, nu voi schimba niciun inspector. Dacă vor fi schimbări vor fi abia după ce se va organiza concurs și pentru inspectorii de specialitate ai Inspectoratului Școlar. Această echipă a demonstrat că este capabilă, că sunt oameni dedicați, iar lucrurile bune nu se schimbă. Pe lângă partea de examene naționale, curriculum și tot ce înseamnă politica Ministerului Educației care trebuie aplicată corect și în teritoriu, mă voi implica și pe tot ce înseamnă asigurarea condițiilor proprii de funcționare în școli, din toate punctele de vedere: autorizare, fluidizare, siguranță.”

