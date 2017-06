Actualitate Avarie prelungită în cartierul Nord de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consumatorii Thermoenergy din zona de nord a orașului mai au de așteptat o săptămână până va fi reluată furnizarea apei calde. Conducerea Thermoenergy îi anunță pe băcăuanii ale căror apartamente sunt racordate la punctul termic nr.63, că perioada de sistare a apei calde se prelungește până pe 23 iunie 2017, pentru cele 279 de apartamente din zonă. Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău, declară că în urma sondajelor efectuate la rețeaua care alimentează PT 63 s-a constatat că rețeaua este degradată pe o lungime de aproximativ 60 de metri și trebuie înlocuită. 2 SHARES Share Tweet

