Avarie majora pe strada Tipografilor

O avarie aparuta pe strada Tipografilor, lânga supermarketul Billa de pe strada Mioritei, a sistat furnizarea incalzirii si apei calde pentru bacauanii care locuiesc in zona amintita.

Aceasta avarie ii afecteaza pe consumatorii situati pe strazile deservite de punctele termice (PT) nr. 69, 95, 96 si 97. La fata locului s-au deplasat atât reprezentantii Companiei Regionale de Apa Bacau, cât si Radu Cristian Palade, directorul Thermoenergy Group SA Bacau.

Se pare ca echipele de intervenetie se confrunta cu doua avarii: un ape apa rece si una pe agent primar. Reprezentantii CRAB au incercat initial sa evite intreruperea apei reci catre consumatori, montând un manson pe conducta fisurata. Pentru ca teava de apa rece este lânga conducta de agent primar a Thermoenergy, lucrarile sunt intârziate de interventia echipelor CRAB.

“Teava de apa rece fisurata a fost acoperita/imbracata in beton, iar cei de la CRAB trebuie sa o decoperteze, ca sa vada daca nu cumva mai curge si in alta parte. Noi le-am sesizat avaria si s-au prezentat la fata locului cu echipe de interventie. Speram ca interventia noastra sa nu dureze mai mult de o zi, ca sa nu-i lasam pe consumatori fara caldura si apa calda, insa, se pare ca lucrurile s-au complicat putin cu aceasta teava de apa rece care ne incurca. Noi nu dorim cârpeli in instalatii, ci vrem ca reparatia sa fie durabila. Altfel ne trezim ca apa rece fierbe in canalele noastre!”, declara Radu Cristian Palade, director general Thermoenergy Group SA Bacau

Reprezentantii CRAB au declarat ca vineri vor schimba conducta sparta, pentru a evita alte pierderi.