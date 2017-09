Cultura AVANCRONICA MUZICALĂ: Triumvirat armonic de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trei concerte în această săptămână la Sala Ateneu. Iulia Cibişescu Duran – care a beneficiat de o rezidenţă la compoziţie în Connecticut, SUA – începe programul pe care îl dirijează cu propria sa lucrare, Simfonia cu nr.2, compusă pe parcursul a patru ani. Invitaţi, pianiştii italieni Chiara Nicora şi Ferdinando Barrofio interpretează Concertul pentru pian la patru mâini de Leopold Kozeluh. Acest Duo pianistic s-a înfiinţat în anul 1993 şi a susţinut concerte apreciate de public şi critici în Italia. Simfonicul se încheie cu Simfonia a II-a din creaţia lui Ludwig van Beethoven. În această seară, un Concert de concerte dirijat de Ovidiu Bălan. Solişti: Botond Szöcs – student la Facultatea de Muzică din Braşov, la clasa profesoarei Stela Drăgulin – va interpreta Concertul nr.3 pentru pian şi orchestră de Ludwig van Beethoven. Zece premii I în concursuri de pian, un repertoriu solistic şi de recital cuprinzător, apariţiile în compania orchestrelor din ţară şi pe scenele din Anglia, îl recomandă ca important exponent al generaţiei sale. Cele două Concerte pentru pian aparţinând lui Maurice Ravel sună sub cupola Ateneului, în interpretarea orchestrei, concerte interpretate adesea la Concursurile de la Cantu, Italia. Vom audia Concertul pentru mâna stângă, în Re Major, solistă Segawa Yasuyo, care a susţinut concerte în Europa şi Japonia. Din 2005, când suferă de distonie focală, a abordat repertoriul pentru mâna stângă. Anca Păduraru – fostă elevă a Colegiului Naţional de Artă „George Apostu”, ulterior profesoară, actualmente doctorand la UNMB, autoarea unor proiecte interpretative Claude Debussy, Olivier Messiaen sau de jazz, ne va interpreta Concertul în Sol Major pentru pian şi orchestră de Ravel. În prezent, ea colaborează cu profesorul Ratko Delorko, din Germania – cel care va susţine vineri, de la 18.30, un recital cu lucrări de pian, compuse de: Pasquini, Haendel, Dussek, Mozart, Cimarosa, Chopin, Schubert şi din creaţia sa. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

