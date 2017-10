Cultura Avancronica muzicala: Tango simfonic de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De două ori în această săptămână la pupitrul orchestrei simfonice a Filarmonicii „Mihail Jora”, Valentin Doni – dirijor permanent al simfonicului băcăuan, compozitor şi autor al unor inspirate transcripţii muzicale, a ales pentru seara de joi să acompanieze pe tânărul pianist Nicholas Bourdoncle, în Rapsodia pe o temă de Paganini, o neegalată pagină romantică, compusă în anul 1934 de compozitorul rus Serghei Rahmaninov. Tânărul Bourdoncle, talentat şi ambiţios – fiul binecunoscutului pianist francez Michel Bourdoncle, iniţiator, printre altele a Festivalului Nuits pianistiques, care a sărbătorit în august 25 de ediţii la Aix – en- Provence – este în plină afirmare, la importante concursuri internaţionale de pian şi pe scenă. În paralel, la cei nouăsprezece ani, Nicholas studiază la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris şi îşi adaugă opus-uri de referinţă la repertoriu, precum lucrarea lui Rahmaninov, interpretată aseară la Ateneu. Valentin Doni a încheiat concertul cu o lucrare impozantă, prima Simfonie, în Re Major a lui Gustav Mahler. În această seară, publicul sălii Ateneu va vibra împreună cu Analia Selis, în ritm de tango. Tango simfonic – un concert cu muzici argentiniene: tango, vals, milonga şi o surpriză deconspirată –câteva tangouri româneşti, răspunde cererii publicului, fascinat de turneul naţional de mare succes „Vă place Tango?”, unde Analia l-a avut ca partener pe soţul său, violoncelistul Răzvan Suma. Alături de ei erau violonistul Rafael Butaru, Omar Massa – bandoneon, ori chitaristul Julio Santillan şi pianistul-compozitor cu care va concerta în această seară. Mariano Castro, membru al renumitei trupe Narcotango – care a realizat aranjamentele pentru orchestră, Analia Selis şi orchestra condusă de Valentin Doni, vă aşteaptă! Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.