Avancronica muzicala. Săptămâna luminată

În această seară, la Sala Ateneu, vă veți reîntâlni cu un tânăr și talentat dirijor italian, Andrea Barizza. Pianist și muzicolog, obține în 2014 o bursă Richard Wagner, la Dresda. Dirijează la Zwickau, San Remo, Teplice, Eisenach. În programul său sunt lucrări consacrate din literatura universală: Rapsodia simfonică de Joaquin Turina, Simfonia in re de César Franck și binecunoscutul opus pentru pian și orchestră a lui Manuel de Falla, Nopți în Grădinile Spaniei, interpretat de Antonio Soria. Concertist și profesor de pian în Spania, Antonio Soria a realizat în premieră mondială Integrala pianistică J. Turina, în 16 CD-uri premiate la Ritmo în 1995. În recitalul de succes pe care l-a susținut aseară la Filarmonica băcăuană (în timp ce Orchestra de Cameră avea concert la Centrul Cultural Lira din Moinești: dirijor Sergiu Spiridon, solistă, soprana Gabriela Iștoc), Soria a delectat publicul cu miniaturi pianistice ce cuprindeau muzici de la preclasici la moderni. Are asemenea recitaluri, cu muzică de Granados, Soler, Villalobos, Turina, Chopin, Ravel în Spania, Portugalia, Polonia, Italia, Danemarca, Bulgaria, Mexic, S.U.A, Egipt, Germania, Austria, Suedia, Franța ori Rusia. Sâmbătă, la Decernarea premiului Centrului de Cultură George Apostu, la Filarmonică, Orchestra de Cameră va susține un program cu piese de J.S. Bach, T. Albinoni, E. Elgar și S. Barber. Duminică, 23 aprilie, ora 18,30, un concert simfonic dirijat de Leonardo Quadrini, invitat, pianistul Lucio Grimaldi, program Serghei Rahmaninov, sub genericul Un deceniu de Uniune Europeană. O agendă bogată a Filarmonicii Mihail Jora pentru Săptămâna Luminată, care îmi evocă oratoriul Beatitudinile, compus de C. Franck după ce a citit Viața lui Isus de Ernest Renan. Organistul Franck, cucerit de Predica de pe Munte, se concentrează timp de 10 ani pe elaborarea unei lucrări ce avea să-i asigure gloria postumă. OZANA KALMUSKI ZAREA

