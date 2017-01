Cultura AVANCRONICA MUZICALĂ: ROUNDTRIP de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ArmoniEnsemble, un Trio cu pian din Italia, vine la Sala “Ateneu” cu un recital ingenios, intitulat “Georges Bizet…andata e ritorno!” O călătorie muzicală dus-întors sau roundtrip care are ca punct de plecare şi de sosire muzica unui autor francez, Georges Bizet. Flautista Palma di Gaetano, clarinetistul Giordano Muolo şi pianistul Danilo Panico au folosit pentru itinerariul lor două opere ale compozitorului G. Bizet, ce a trăit între anii 1838 şi 1875: Pescuitorii de perle şi Carmen. Prima nu s-a bucurat de succes, iar ultima, deşi se cântă acum în toată lumea, a fost creată în anul în care Bizet va muri subit, 1875. Prin consecinţă, autorul nu se va bucura de popularitatea pe care lucrarea o va căpăta, în timp. Parafraza “Miniatura di perle” a compozitorului Damiano D’Ambrosio – născut în anul 1943 – deschide programul recitalului ce se va încheia cu “Rapsodia Carmen”, transcrisă de Michael Webster (1944). Într-o alternanţă de pagini cantabile cu unele de mare virtuozitate, veţi avea bucuria să audiaţi Tarantella lui Camille Saint-Saëns (care a admirat enorm opera “Carmen”), Ave Maria de Astor Piazzolla şi Marea Fantezie a lui Malcolm Arnold. ArmoniEnsemble constituit în 2015, încearcă să valorizeze fuziunea timbrală a celor trei instrumente: flaut, clarinet, pian, pentru care nu există o literatură şi un repertoriu amplu. Însuşi numele ansamblului Armonia – cuvânt antic, semnifică pace, consonanţă, atât în muzică cât şi în viaţă, mărturisesc cei trei muzicieni italieni. Proiectul ce a inclus transcrierea acestor muzici, derivă şi din lipsa lucrărilor originale pentru ansamblul flaut-clarinet-pian. Membrii formaţiei interpretează muzică clasică, ca solişti, în ansambluri camerale sau orchestrale. Cu toţii predau muzica la instituţii de profil din Italia şi au cariere de succes. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

